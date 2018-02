Højere priser på brændstof presser Norwegian

OSLO: Luftfartsselskabet Norwegian kom ud af 2017 med et trecifret millionunderskud. Det skyldes blandt andet højere priser på brændstof.

Det oplyser det norske selskab i regnskabet for sidste år.

I 2017 havde Norwegian et underskud på lige knap 300 millioner norske kroner. Året før leverede selskabet et overskud på 1,1 milliarder norske kroner.

- Vi er overhovedet ikke tilfredse med resultatet i 2017. Dog var 2017 samtidig præget af global vækst, nye ruter, høj load factor (andelen af solgte flysæder, red.) og fortsat flådefornyelse.

- Gennem vores globale strategi bidrager vi til værdiskabelse og nye arbejdspladser overalt, hvor vi flyver, siger direktør Bjørn Kjos i en pressemeddelelse.

Selve omsætningen steg dog for Norwegian i 2017. Den landede på knap 31 milliarder norske kroner. Det er omkring fem milliarder mere end året før.

Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, undrer sig over, at det norske selskab ikke formår at tjene penge på de mange passagerer.

- Jeg bider mærke i, at Norwegian er utroligt dygtige til at trække nye passagerer til, men samtidig ekstremt dårlige til at tjene penge på dem.

- De kommer simpelthen ud med et stort underskud på et år, hvor de fleste andre flyselskaber leverer rekordindtjeninger, siger Jacob Pedersen.

Ifølge aktieanalysechefen skyldes det formentlig, at Norwegian simpelthen har haft for meget vokseværk.

- For mig at se er der nærmest tale om ukontrolleret ekspansion. Det er gået alt for stærkt med at oprette nye ruter, siger han.

Ifølge Jacob Pedersen er spørgsmålet så, om der bare er tale om børnesygdomme - eller om Norwegian på sigt kan indhente det tabte og begynde at tjene penge på de store armbevægelser.

/ritzau/