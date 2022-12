Højskole vil lave sin egen strøm: -Det føles rigtig, rigtig godt i maven

- Det der med at have et tag, der bare ligger og ikke bruges til noget ... det duer ikke i den verden, vi lever i. I hvert fald ikke hvis det kan bruges til et solcelleanlæg.

Det siger Eva Terp-Hansen, der er forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor man i øjeblikket er ved at få installeret et solcelleanlæg på 655 kvm. Anlægget vil, sammen med et eksisterende mindre anlæg på en ny undervisningbygning, som blev opført tidligere på året, gøre højskolen næsten selvforsynende med strøm. Og det følges rigtig godt i maven på Eva Terp-Hansen.

- Det er noget, vi har arbejdet på i adskillige år, og som den aktuelle energikrise har skubbet kraftigt til. Ud over at det bliver en god forretning for højskolen, ligger investeringen også i høj grad i tråd med, at vi vil være mere bæredygtig i det daglige. Det er noget, som også vores elever går op i, siger hun.

Store batterier skal gemme strømmen

Når Eva Terp-Hansen får regningen på det nye anlæg, vil den ligge på omkring 2,5 mio. kr., et stort beløb, som hun dog har det helt afslappet med.

- Anlægget vil gøre skolen selvforsynende med strøm omkring 320 dage om året. Vi får installeret nogle store batterier, som kan lagre strømmen på de gode dage, ligesom vi kan sælge overskudsstrøm til elnettet og efter behov købe den tilbage på de tidspunkter af døgnet, hvor strømmen er billigst. Det bliver rigtig, rigtig godt, slår hun helt fast.

Forventningen er, at investeringen vil være tjent ind i løbet af 3-6 år, afhængig af hvordan elprisen udvikler sig. Og med en forventet levetid på 40 år for solcellerne og 25 år for batterierne, bliver der masser af år, hvor strømmen i store træk vil være gratis for højskolen.

- Og det er slet ikke dårligt med tanke på, at vores gennemsnitlige årsforbrug ligger på 229.000 kWh - sammenlignet med, at en gennemsnitslig familie bruger omkring 4.000 kWh., siger Eva Terp-Hansen.

Det begyndte med en fitness-hal

Idrætshøjskolens første erfaringer med solceller tog sin begyndelse i februar i år, da højskolen åbnede et nybygget undervisningslokale på 1.000 kvm.

- Her installerede vi et solcelleanlæg på 144 kvm. og nogle batterier til at lagre strømmen. Og allerede nu kan vi konstatere, at vores forventning om, at vi stort set kunne gøre bygningen selvforsynende med strøm, holder stik. Helt enkelt kan man sige, at solceller giver rigtig mange fordele og ingen ulemper, siger Eva Terp-Hansen om startskuddet til det nye, og meget større, anlæg.