Hope is not a strategy!

REKRUTTERING:Forgæves rekruttering af kvalificerede medarbejdere har gennem de seneste år været et stigende problem for mange virksomheder. Arbejdsstyrken falder, og der bliver færre unge. Som "knap ressource" har de unge fat i den lange ende, når nye job skal besættes.

For unge fylder personlig udvikling og gode relationer på arbejdspladsen meget. De vil ses og anerkendes, og f.eks. arbejdstider kan forhandles. Og så skal der være styr på bæredygtighed og andre værdier. Mange virksomheder må derfor tænke nyt, når de rekrutterer og onboarder deres unge medarbejdere.

De fleste rekrutteringer starter typisk med et jobopslag, hvor virksomheden forestiller sig en "kernemedarbejder" og projicerer dette ind i en 1:1 beskrivelse af krav til den nye medarbejder. Men for at tiltrække unge bør arbejdsgiverne sætte mere fokus på de unges ønsker og forventninger til deres næste job.

Hvem skal de arbejde sammen med, og hvordan kan de udvikle sig i jobbet?

Onboarding er vigtigere end nogensinde. Mange unge har haft en opvækst med mange "hjælpere" tæt på: Forældre, pædagoger, m.fl. Derfor er det en god ide, at en fast kontaktperson hjælper den unge godt i gang på jobbet. Chefen bør vise sin nye medarbejder positiv interesse: Hvordan går det? Har den unge nogle indsigter, som kan være med til at udvikle virksomheden?

Unge er vant til at zappe videre til næste projekt. Derfor vil mange se deres jobs som midlertidige, og korte ansættelser er dyre for virksomhederne. Så er vi tilbage ved det udviklende job med gode relationer.

Nemt er det ikke. I Hjørring Kommune arbejder vi i "Ungegarantien" med intensiv brobygning mellem grundskolen og virksomhederne. Det kan vi, fordi 213 virksomheder har sagt ja til at være ’garantipartnere’ - dvs. at de gør en ekstra indsats for at hjælpe unge i uddannelse eller job. Internt i kommunen arbejder vi med vejledning og støtteindsatser, så flest mulige unge får en god indgang på arbejdsmarkedet.

Ungegarantien har levet i fire år, og allerede nu kan vi se, at f.eks. obligatorisk erhvervspraktik, fritidsjob, intensiv vejledningsindsats giver de unge bedre valgkompetencer: De ved, hvordan forskellige typer virksomheder ser ud ’inde fra’ og kan træffe bedre beslutninger om uddannelse og job.

Desuden har vi gode cases på unge, som har været meget langt fra job, men gennem en håndholdt virksomhedsrettet indsats er kommet i job. Vi investerer massivt i Ungegarantien, for vi har ikke råd til at lade være.

Hope is not a strategy. Barbara Bertelsen anvendte vendingen for et par år siden, men også James Cameron har tidligere anvendt citatet og tilføjede: Luck is not a strategy.

Hverken håb eller held vil hjælpe virksomhederne med at få unge godt i gang på arbejdsmarkedet. Der skal strategi og nytænkning til. Gevinsten er nye indsigter og forståelser, som kan styrke den enkelte virksomhed.

Samtidig er det et fælles ansvar at få alle unge med i arbejdsstyrken. De virksomheder som ansætter udsatte unge får de mest loyale og taknemmelige medarbejdere. Flere virksomheder fortæller, at det som sidegevinst udvikler kollegernes sociale forståelse at samarbejde med disse unge.

“Hope is not a strategy”, men med fremsynede strategier og aktive indsatser er der håb endnu.