Hotelkæde fyrer 250 medarbejdere

NORDJYLLAND:Corona-krisen har betydet færre overnattende gæster for hotelkæden Scandic, der har tre hoteller i Nordjylland - to i Aalborg og et i Frederikshavn.

Kæden har i alt 27 hoteller i Danmark og skal nu afskedige 250 ud af knap 2000 medarbejdere i Danmark. Det oplyser Scandic i en pressemeddelelse.

- Coronakrisen har haft og vil fremadrettet have alvorlige konsekvenser for Scandic.

- Ser vi på den aktuelle bookingsituation, ser det ikke godt ud, hvor vi er langt fra normalt niveau, siger Scandics administrerende direktør, Søren Faerber, i pressemeddelelsen.

Igennem de seneste måneder har Scandic haft mere end 900 medarbejdere hjemsendt på lønkompensationsordningen. Det er ifølge direktøren sket i håb om et bedre efterår med stærkere efterspørgsel.

Men som det ser ud lige nu, bliver det ikke tilfældet, siger han.

- Det betyder desværre, at vi må tilpasse vores forretning til et lavere aktivitetsniveau i tiden fremover - en ny virkelighed.

- Vi har gjort alt, der står i vores magt for at undgå opsigelser, men det er desværre ikke længere muligt, siger Søren Faerber.

Han nævner, at han håber at kunne byde så mange som muligt af de berørte medarbejdere tilbage, når situationen er blevet til det bedre.

Forhandlinger med de relevante medarbejderrepræsentanter er startet for at afsøge ale muligheder og finde de bedste løsninger i situationen, oplyser Scandic.

Scandic er ifølge sig selv både Nordens og Danmarks største hotelkæde. I alt har kæden 280 hoteller og 57.000 værelser.

Hotelkæden har aktiviteter i seks lande og beskæftiger samlet set 18.000 medarbejdere.

/ritzau/