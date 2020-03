Hotline skal hjælpe virksomheder til håndtere coronavirus

ERHVERV:Dansk Arbejdsmiljø oprettede i sidste uge en gratis hotline til virksomheder. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Derfor vil der i denne uge være udvidede telefontiden for virksomheder, og Dansk Arbejdsmiljø kan kontaktes hele døgnet - også i den kommende påske. Det sker efter en periode, hvor mange virksomheder skal tage deres forholdsregler i forhold til coronavirus og smittefaren.

- De virksomheder, som har fortsat deres aktiviteter, har fundet eller er stadigvæk ved at finde deres forholdsregler i forhold til forebyggelse af smittespredning, skriver Dansk Arbejdsmiljø i pressemeddelelsen.

De oplyser samtidig, at andre virksomheder står overfor en udfordring, når regeringen åbner op for erhvervslivet igen. Det skyldes, at coronakrisen ikke vil være overstået, og virksomhederne skal stadig være opmærksomme på smittespredning.

Hvis coronavirusset kommer indendørs i en virksomhed, kan virksomheder blive ramt af stort sygefravær. Derfor står Dansk Arbejdsmiljø til rådighed, så virksomhederne kan tage de rigtige forholdsregler for smittespredning.