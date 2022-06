HP Bygs direktør går pludselig af - vil tænke sig godt om

AALBORG:Det kommer helt uventet og som en stor overraskelse for offentligheden, at den mangeårige direktør i HP Byg, Henrik Petersen, er fratrådt.

Men det kommer ikke bag på ham selv.

Han forklarer i en pressemeddelelse, at han har tænkt over det i et stykke tid.

- Det har været en svær beslutning, men det føles rigtigt, forklarer han.

I stedet har virksomheden konstitueret HP Bygs økonomidirektør, Carsten Elgaard Sørensen.

Bestyrelsesformand Birger Trier Larsen understreger, at Henrik Petersens beslutning ikke skal ses som udtryk for, at der nu er nye tider på vej i HP Byg, som sidste år omsatte for 756 millioner kroner.

- Vi havde gerne set, at Henrik Petersen havde fortsat sit arbejde, siger han.

- Vi har haft et fortrinligt samarbejde over årene, og han har ført virksomheden fremad ad vækstsporet. Hans tilbagetræden sker i fordragelighed. Det er en vellidt direktør, der stopper, og vi vil gerne takke ham for hans store indsats, fortæller Birger Trier Larsen.

Brug for at mærke efter

I forhold til, hvad der nu skal ske, fortæller Henrik Petersen, at for hans vedkommende har han brug for at tænke sig om og mærke efter, før han ved, hvad fremtiden skal bringe. Han vil dog fortsat stå til rådighed som sparringspartner for ledelsen.

I 2004, da Henrik Petersen kom til HP Byg, lå virksomheden ved Hjørring, og det var her, at mange af byggeopgaverne blev løst. Nu udføres der byggeopgaver over hele landet. Foto: Martin Damgård

Henrik Petersen kom til HP Byg i 2004 og havde en række forskellige ledende roller i virksomheden, inden at han i 2011 blev udnævnt til administrerende direktør.

Nu, 11 år senere, siger han altså stop.

Fratrædelsen kommer efter et knapt så godt år i byggevirksomheden, der har hovedsæde i Aalborg og lokalkontor i Ballerup.

Kigger man nogle år tilbage, vil man se, at fra 2017 til 2018 steg HP Bygs omsætning med cirka 17 procent, mens den fra 2018 til 2019 steg med 15,5 procent. Videre til 2020 steg den igen med 17 procent, mens den i 2021 – efter et år, der blev betegnet som vanskeligt, blandt andet på grund af stigende priser og leveringstider på byggematerialer – steg knap tre procent.

- Og med fortsat stigende materialepriser, længere leveringstider, stigende rente og den nye økonomiaftale for de danske kommuner må vi forvente, at byggebranchen i noget tid endnu vil være vanskeligere at agere i, siger bestyrelsesformand Birger Trier Larsen.

HP Byg har over 200 ansatte fordelt på blandt andet murere, tømrere, snedkere, ingeniører, bygningskonstruktører og byggeteknikere.