Hun blev kaldt løgner og skiftede navnet på sit firma. Det har givet hende en ny mulighed

De seneste fire år har Louise Mygind Andersen ofte arbejdet 16 timer i døgnet.

Den nordjyske iværksætter har haft travlt med at stifte sin smykkevirksomhed Frederik IX Studios, der er inspireret af Kong Frederik den 9.

I august sidste år stod hun foran de fem investorer i det populære DR-program Løvens Hule, da Jesper Buch stillede hende et væsentligt spørgsmål.

- Han sagde, at han også synes, at kongen var supersej, men om Kongehuset var okay med, at man brugte hans navn, siger Louise Mygind Andersen.

- Til det svarede jeg, at de kendte til virksomheden, og at der ikke var nogen problemer i det.

Hun var ikke overrasket over spørgsmålet. Hun var blevet stillet det mange gange før. Men hun var overrasket over, at det – og den efterfølgende opmærksomhed - førte til, at hun i dag har måttet træffe en stor beslutning om at ændre navnet på sin virksomhed.

Det gjorde ondt på både pengepungen og sjælen, men gav også Louise Mygind Andersen en ny mulighed. Den har hun tænkt sig at udnytte.

