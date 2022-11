Hun bygger en pengemaskine. Den spytter tusindvis af kroner ud - også mens hun sover

AALBORG: Sidste år røg der 10.000 kroner ind på Linnéa Schmidts konto.

Uden at hun foretog sig noget.

Det svarer til cirka 28 kroner om dagen og lidt over en krone i timen - også mens hun sov.

- Det er jo ikke et kæmpe beløb. Men det er med til at motivere mig, siger Linnéa Schmidt.

Hun siger, at hun bygger en "pengemaskine."

- Mit mål er, at den om fire-fem år sprøjter så mange penge ud, at jeg kan leve af den.

Hun begyndte med 100.000 kroner, hun havde stående på sin opsparingskonto i banken. I dag kalder Linnéa Schmidt investeringerne for sin "pengemaskine".

Midt i stormvejr

For syv år siden anede hun intet om aktier. I dag er hun en erfaren privatinvestor, og Linnéa Schmidt lader sig ikke sådan lige slå ud af kurs.

Heller ikke på et år som i år, hvor aktiemarkedet har taget nogle vilde udsving.

Både danske og udenlandske aktier har fået sig en ordentlig omgang kursklø, og investorer verden over har haft sved på panden. Nogle har solgt ud i vildskab.

Et år med vilde udsving De første seks måneder af i år faldt værdien af de 25 største og mest omsatte danske aktier med en femtedel.

Siden har de indhentet noget af det tabte. Og for nyligt gjorde de danske aktier så for alvor comeback, da der blev offentliggjort nye tal for inflationen i USA.

De peger på, at inflationen måske har toppet. Noget, der fik optimismen frem hos investorerne. For på kort tid røg kursen på mange af de mest handlede danske aktier i vejret i forventning om, at renterne snart skal nedad igen. VIS MERE

Imens er Linnéa Schmidt fortsat med at fylde på sin pengemaskine. Oveni det har hun sagt sit job op for at gå fuldtid på sin passion for aktier.

Og hun har ét råd til nervøse privatinvestorer: slå koldt vand i blodet.

- Begyndte man at investere sidste år, kan jeg godt forstå, at man ikke synes, det er så sjovt lige nu. Men kigger man på statistikken og historikken, så er det her bare en krise af mange.

- Som et kendt investorcitat lyder: De fire farligste ord i investeringsverden er "denne gang er anderledes", siger Linnéa Schmidt.

Linnéa Schmidt har fået plads på et kontorfællesskab for iværksættere på havnefronten i Aalborg. De laver vidt forskellige ting, men snakker på kryds og tværs. Det er herfra hun arbejder på gøre Moneypenny and More til sit levebrød.

Linnéa tjener penge mens hun sover

Selv har hun i år kunnet se sin portefølje falde med cirka 100.000 kroner. I øjeblikket står der omkring 600.000 kroner på hendes aktiedepot.

Men det har ikke fået Linnéa Schmidt til at gøre noget anderledes.

Faktisk har hun ikke ændret et komma i sin strategi. Den lyder sådan her:

Hver måned overfører hun 3000 kroner til sit investeringsdepot.

Pengene sætter hun i aktier i nøje udvalgte virksomheder og fonde - nemlig dem som sender en del af deres overskud tilbage til sine ejere. Det man også kalder udbytte.

Og de penge, som Linnéa Schmidt får i udbytte, geninvesterer hun i nye udbytteaktier. Det skaber en sneboldeffekt.

Linnéa Schmidt sammenligner det med små hævemaskiner, der en gang om måneden eller året slår en lille bøvs. Bøvsen bliver til penge, som du kan købe en ny hævemaskine for.

Til sidst har du hele stuen fuld af hævemaskiner, der spytter penge ud.

Linnéa Schmidt har i mange år drømt om at fokusere 100 procent på Moneypenny and More, som hun stiftede for seks år siden. Nu har hun realiseret drømmen.

Motivationen finder hun blandt andet i at se på sin passive timeløn - altså de penge hun tjener, uden hun behøver at gøre noget.

- Selvom i år har været et svært år på aktiemarkedet, har jeg faktisk øget mit udbytte. Indtil videre har jeg i år fået knap 12.000 kroner efter skat. Det bekræfter mig i, at min strategi fungerer for mig, siger Linnéa Schmidt, der er så begejstret for udbytteaktier, at hun har skrevet en bog om emnet.

Vær bange, når andre er grådige

Sammen med makkeren Ann-Christina Lykke har hun skabt onlinefællesskabet "Moneypenny and More", der på seks år har vokset sig til Danmarks største investeringsnetværk for kvinder.

Da Linnéa Schmidt sagde sit faste job op tilbage i juni var det for at realisere en gammel drøm om at fokusere 100 procent på Moneypenny og gøre det til sit levebrød. Lige nu barsler hun og makkeren Ann-Christina kvinder med planer om et medlemsbåret univers.

Linnéa Schmidts mål er at have sin første million, når hun om tre år fylder 40. Efter nedturen på aktiemarkedet i år er portefølje faldet med 100.000 kroner. - Men det er ikke urealistisk at jeg når mit mål, siger hun. Foto: Martél Andersen

Det seneste år har mange - især nye læsere på Moneypenny and More - spurgt Linnéa Schmidt, om det virkelig er nu, de skal springe ud på aktiemarkedet.

Mange er bange. Det forstår Linnéa Schmidt godt. Men hvis man er langsigtet er det altid en god idé at investere. Og så er det ikke dumt at hoppe med nu, hvor der er "udsalg" på aktiemarkedet, mener hun.

- Jeg siger ikke, at det ikke bliver værre. Ingen ved, hvornår vi har ramt bunden. Det er svært - nærmest umuligt - at time markedet, og det handler ofte om held. Men lige nu er der jo "tilbud". Havde jeg selv råd til at investere mere, ville jeg købe endnu mere op lige nu, siger hun og henviser til et citat fra den amerikanske investeringsguru Warren Buffett.

Det lyder: Vær bange, når andre er grådige, og vær grådig, når andre er bange.

I mange år interesserede Linnéa Schmidt sig ikke synderligt for økonomi. Hun syntes, det var kedeligt og tørt. I dag elsker hun at tale om investering

- Har du nogle penge, du gerne vil have til at yngle, så er det bare at komme i gang. Hellere nu end i morgen, mener Linnéa Schmidt. Men det er vigtigt, at du har de lange briller på, siger hun:

- Det må ikke være penge, du skal bruge igen om et eller tre år. Men er man langsigtet, er det altid en god idé at starte sin investeringsrejse.

- Et gammelt, vistnok kinesisk, ordsprog lyder, at det bedste tidspunkt at plante et træ på, var for 20 år siden, det næstbedste tidspunkt er nu.