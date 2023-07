Hun orker ikke mere. Nu kom konkursen

Hun var få måneder fra at kunne fejre 20 års jubilæum med sin populære dametøjsbutik.

Men hun har fået nok af at arbejde døgnet rundt alle ugens dage og ikke få meget ud af det.

Derfor valgte Dorthe Vestergaard, indehaver af Aalborg-butikken Filuca V, i sidste måned at meddele, at hun lukker sin butik.

Nu er selskabet bag butikken, DV Fashion ApS, taget under konkursbehandling ved Retten i Aalborg. Det fremgår af Statstidende.

Dermed er det endegyldigt slut for tøjbutikken, som Dorthe Vestergaard nærmest betragtede som sit barn.

Men tiden var inde til at sige stop.

- Jeg orker ikke mere. De seneste tre år har været kaos på grund af corona, krig og inflation, og omsætningen har været nedadgående.

- Hvis jeg vidste, at der ville komme gang i butikslivet igen om et eller to år, havde det været noget andet. Men jeg mangler simpelthen troen på det, og det har været meget demotiverende, sagde Dorthe Vestergaard til Nordjyske efter meddelelsen om, at hun lukker sin butik.

Intet liv ved siden af

Filuca V ligger på Nørregade i Aalborg og er opkaldt efter Dorthe Vestergaards datter. Den åbnede i 2003, og visionen var at adskille sig fra byens kædebutikker ved at sælge håndplukket, unikt tøj.

Butikken har solgt det i sin fysiske butik og på nettet. Men gevinsten har ikke stået mål med de utal af timer, som Dorthe Vestergaard har lagt i det.

- Jeg har stort set ikke noget liv ved siden af butikken. Jeg har haft følelsen af at være stresset, hvis jeg laver noget efter arbejde, fordi jeg eksempelvis burde svare kunder, har hun forklaret.

Efter annonceringen af lukningen holdt Filuca V i en måneds tid ophørsudsalg for at komme af med både varelager, inventar mv. I dag er butikken tømt og lukket helt. Det samme er webshoppen.