Hvad nu? Tidligere minkavlere samles til krisemøde

NORDJYLLAND:I bestræbelserne på at hjælpe de mange forhenværende minkavlere gennem krisen, der ramte dem, da regeringen krævede først syge og smittetruede mink og siden alle mink aflivet, bedst muligt videre, inviterer Agri Nord i samarbejde med Nordjyllands Pelsdyravlerforening i morgen tirsdag til et fælles minkmøde.

Og der er stor interesse for sagen. Foreløbig 160 avlere havde mandag morgen tilmeldt sig mødet, der finder sted i DGI-huset i Aabybro, og som begynder kl. 14.30.

Mødets fokus er det menneskelige aspekt samt juridiske, faglige og økonomiske afklaringer ovenpå en periode med hasteaflivninger, kaotiske forhold om bortskaffelse af døde dyr og en stor uvished om fremtiden.

For mange minkavlere var det en stærkt traumatiserende oplevelse at se deres erhverv blev lagt i graven.Foto: Kim Dahl Hansen

- Først var minkavlerne igennem en turbulent og ekstrem tid, men nu har stilheden lagt sig over farmene, og de står i en fuldstændig uafklaret situation, fortæller virksomhedsrådgiver i Agri Nord, Jørgen Cæsar Jensen, der er rådgiver for mange af de ramte avlere.

Jørgen Cæsar Jensen har selv et indlæg på mødet omkring de økonomiske aspekter af sagen, et forhold der er højaktuelt.

- Avlerne har haft alle udgifter til en vare, de nu ikke kan sælge. Varen er smidt ud og gravet ned i et hul. De har haft udgifter til aflivning, og mange af dem er stadig i gang med at vaske deres farm ned. Men de har endnu ikke fået erstatning, og de kender ikke det beløb, der kommer ved en ekspropriation, siger Jørgen Cæsar Jensen.

- Banker bør vise tålmodighed

Han appellerer til avlernes banker og pengeinstitutter om at være tålmodige og se velvilligt på kassekreditten, indtil der kommer en afklaring.

- Det er heldigvis også min opfattelse, at pengeinstitutterne generelt opfører sig ansvarligt i denne situation, siger Jørgen Cæsar Jensen, der forudser, at mange af avlerne og deres familier kommer til at gå en helt ny fremtid i møde, efter deres erhverv er nedlagt. Mange skal finde nyt job og måske et andet sted at bo.

Han ser det ikke som en mulighed, at farmene skulle kunne bruges til en anden produktion.

- Det vil svare til, at man tømmer en svømmehal for vand og siger, at nu kan der spilles håndbold i den, siger Jørgen Cæsar Jensen, der oplyser, at Agri Nords socialrådgiver har fået mange henvendelser fra avlere, som er bekymrede for fremtiden.

Henvendelser til psykologer

Umiddelbart efter, at masseaflivningen var en kendsgerning aktiverede Region Nordjylland aktiverede deres psykosociale beredskab for minkbranchen for at tilbyde hjælp til de kriseramte.

På nuværende tidspunkt har beredskabet haft cirka 15 henvendelser, der spænder sig over enkeltpersoner til hele familier.

- Det er en stor belastning for minkavlere, familie og branchen generelt at befinde sig i en ekstraordinært presset situation og oplevelser følelser af afmagt, stress og sorg. På kort tid har de set deres livsværk og levebrød blive revet væk, og vi erfarer, at de står i et limbo med et ønske om at komme videre, men de mangler halvdelen af brikkerne for at kunne lave fremtidsplanerne, forklarer Jan Mainz, direktør i Psykiatrien og leder af det psykosociale beredskab.

Iføle Mainz, der sammen med psykolog Christina Mohr Jensen deltager i mødet, handler det aktuelt om at give avlerne konkrete værktøjer til, hvordan de selv og som familie kan være i situationen på den bedst mulige måde.

Fysisk møde trods corona

Trods corona-restriktioner og besværlige forholdsregler har Agri Nord valgt at holde mødet fysisk. Argumentet er, at Agri Nords socialrådgiver har oplevet, at minkavlerne har et stort behov for at tale med nogen.

Det er dog også muligt at deltage i mødet online, hvilket mere end 30 af de tilmeldte har valgt at gøre.