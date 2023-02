I dag lukker byens brugs. Men ny købmand er klar i kulissen

NØRHALNE:Skiltet på væggen udenfor butikken signalerer, at dagen er kommet, hvor Dagli'Brugsen lukker.

Det er dermed slut på en brugsæra i byen.

Den lille brugs midt i byen har været en central livsnerve for borgerne i Nørhalne. Dagen har været kendt siden medio december, da COOP meddelte, at den ville lukke 12 brugser.

- Det er en trist dag i dag, konstaterer Claus Svendsen, der er medlem af en arbejdsgruppe, som siden beslutningen om at lukke Dagli'Brugsen blev kendt, har arbejdet på at få en ny dagligvarebutik til byen.

Som Nordjyske tidligere har fortalt, har arbejdsgruppens anstrengelser båret frugt, idet "Min Købmand" rykker ind i ejendommen, som TM Ejendom ApS har købt af Coop.

Ifølge Claus Svendsen har Dagrofa fundet en købmand til at drive butikken videre. Men endnu er det for tidligt at offentliggøre, hvem der er tale om.

- Der er ingen tvivl om, at det ville have været skønt, hvis vi i dag, når brugsen lukker, kunne offentliggøre navnet på den nye købmand. Men vi afventer, at alle formaliteter omkring lejeaftalen mellem Dagrofa og de nye ejere er endeligt på plads, siger Claus Svendsen, der forventer, at den nye købmand kan præsenteres i starten af næste uge.