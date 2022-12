I en gammel bilhal brygger millionærbrødre på en hemmelighed

HADSUND:I en gammel industrihal i udkanten af en nordjysk by går to mangemillionærer rundt og bakser med et nyt projekt.

De to, der i øvrigt er brødre, tjente sidste år en klækkelig sum på at sælge deres fælles virksomhed, Cykelgear.dk.

Nærmere bestemt i omegnen af en kvart milliard kroner.

Navnene er Erik og Kasper Buus Larsen.

Begge er bosat i Hadsund, og nu har de fundet noget at bruge en del af deres formue på.

Brødreparret har købt sig ind i det lokale bryghus, Hadsund Bryghus; et lille mikrobryggeri i en tidligere bil-klargøringshal i byens industrikvarter.

Selv er brødrene Buus Larsen indtil videre hemmelighedsfulde omkring deres nye investering. Men det fremgår af virksomhedsregistret, at de er trådt ind i både ejerkreds og bestyrelse i Hadsund Bryghus.

Lager under sengen

- Vi vil gerne vente med at melde noget ud. Vi kommer med en pressemeddelelse på et tidspunkt, når vi er flyttet til nye lokaler. Det bliver formentlig engang i det nye år, lyder det fra Erik Buus Larsen, da Nordjyske fanger ham på telefonen.

Han og storebror Kasper har begge dyrket cykelsport fra en ung alder. Det er baggrunden for, at de i sin tid fandt på at sælge cykler og grej på nettet.

Brødrene Buus Larsen bankede på ti år en succesrig netbutik op. Virksomheden Cykelgear.dk omsætter årligt for over 200 millioner kroner, hvoraf langt størstedelen er online. Arkivfoto: Henrik Bo

Det begyndte i 2008 med et hjemmelavet website og et lille restlager, som lillebror Erik havde liggende under sin seng.

Siden voksede virksomheden, Cykelgear.dk, sig større og større til den mest indtjenende netbutik for cykler og cykeludstyr herhjemme.

I 2021 tjente de to brødre næsten 30 millioner kroner efter skat - i en alder af henholdsvis 31 og 35 år.

Kæmpehandel med hollændere

Samme år solgte de majoriteten af virksomheden til det hollandske investeringsselskab Foreman Capital.

Hvor meget brødrene præcist tjente på salget, er en hemmelighed, men i regnskabet for deres fælles holdingselskab, Aexo, kunne de året efter bogføre et overskud på 247 millioner kroner.

Hvor stor en del af formuen, de har sat i det lokale bryghus, er uvist.

Stifteren af Hadsund Bryghus, Mikkel Flott Krogh Andersen, bekræfter, at brødrene Buus Larsen har købt sig ind i hans mikrobryggeri. Men også han er hemmelighedsfuld, når det kommer til planerne for bryghuset.

Brygger i gammel bilhal

- Vi har aftalt, at vi ikke siger mere lige nu. Vi vil gerne lige have nogle ting på plads først, siger Mikkel Flott Krogh Andersen.

På LinkedIn kan man dog læse, at han og de nye ejere er på jagt efter flere forhandlere.

Mikkel Flott Krog Andersens stiftede for fire år siden Hadsund Bryghus i en tidligere bilklargørings-hal midt i byens industrikvarter.

Egentlig var det hans plan, at bryghuset skulle være en sidegesjæft ved siden af jobbet på Hadsund Skole, hvor han var kemilærer.

Men han endte med at sige lærerjobbet op og fortsatte i stedet som tilkaldevikar, så han kunne gå fuldtid på sit moderne enmands-mikrobryggeri med håndbryggede og ufiltrerede flaskeøl.

Hadsund Bryggeri, der var kendt for sin hvidtøl, lukkede i 1976, og det var på tide, byen igen får sit eget bryghus, sagde Mikkel Flott Krogh Andersen, da han stiftede sit bryggeri for fire år siden.

- Jeg starter ud med små brygmængder, indtil jeg kender efterspørgslen. Men på sigt regner jeg med at kunne lange mellem 600 og 700 liter øl over disken hver måned - gerne mere, lød det dengang fra ølbryggeren.

Mikkel Flott Krogh Andersens har i mange år haft en passion for øl. - I dag kan jeg ikke tage forbi en by uden et besøg på det lokale bryggeri. Og kan man komme ud i baglokalet og se deres anlæg, er det ekstra sjovt.

Købte lokal kro

Kasper og Erik Buus Larsen har købt mellem 33 og 50 procent af bryggeriet. Det er ikke første gang, at de investerer i virksomheder i hjembyen Hadsund.

Sidste år købte brødreparret - sammen med en gruppe andre lokale - Færgekroen og Hotel Syd i Hadsund.

Brødreparret ejer fortsat hver 15 procent af Cykelgear.dk, men trådte i foråret tilbage fra deres direktørposter i cykelvirksomheden.