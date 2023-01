I et sommerhus i Nordjylland koder Steen på et program, der bruges i det meste af Europa

SENNELS:Krigen i Ukraine har sendt mange af landets indbyggere på flugt fra de voldsomme kampe, der fortsat udfolder sig i hjemlandet.

Mens krigen raser forsøger mange af flygtningene at skabe sig en tilværelse der, hvor de er havnet, mens de venter på freden. Det oplever vi også i Danmark, hvor ukrainerne over hele landet søger at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Det er her, der i nogle tilfælde opstår udfordringer. For hvordan finder man ud af, om man har fundet den rigtige person til jobbet, hvis man for eksempel ikke taler samme sprog?

Et bud på en løsning finder vi hos IPA Nordic, en virksomhed bygget omkring den dansk-udviklede personlighedsanalyse IPA, som siden 1996 har været brugt i rekruttering og udvikling i arbejdslivet.

I front for IPA Nordic står administrerende direktør Steen Wæver Poulsen. Da Nordjyske fanger ham på telefonen på én af årets mest vinterlige dage, har han taget ophold i sit sommerhus i Sennels.

- Når jeg skal kode store, tunge opgaver, så tager jeg herud i sommerhuset, for her kan jeg sidde og arbejde på de tidspunkter, hvor inspirationen rammer, uden at det kommer til at kollidere med familiens rutiner derhjemme, siger Steen Wæver, der til daglig bor og arbejder i Aarhus, men fortsat har tæt tilknytning til Sennels.

En substantiel del af det arbejde, han har foretaget med kodning for IPA Nordic, er udført netop i sommerhuset i barndomsbyen, fortæller han.

- IPA står for Integral Personlighedsanalyse, og det er den højest ratede forskning i adfærd, motiver og præferencer, der er udviklet i Skandinavien, siger Steen Wæver.

IPA Nordic bygger deres rekrutteringsværktøjer på en dansk-udviklet analyse, der har været i brug siden 1996. I dag er de til stede på syv markeder over hele Europa. Foto: Bo Lehm

Personlighedsanalysen kan i forbindelse med rekruttering være med til at anskueliggøre, hvad en potentiel kommende medarbejder indeholder - for eksempel deres præferencer for at løse en arbejdsopgave, hvad der motiverer dem, og hvordan de fungerer i fællesskaber.

- Sådan noget som personlige værdier er noget, der kan være svært at sætte ord på, fordi det er formet af for eksempel opvæksten, de input man får gennem livet og hvor, man kommer fra. Skal du lave en forandring i dit liv, så kan det være nødvendigt at se på, hvordan dine personlige værdier spiller ind på det, og her giver analysen en hjælp til at sætte det ind i en ramme, siger han og tilføjer:

- Vi thyboer er for eksempel meget tilpasningsdygtige, og det er vi, fordi vi ikke bryder os om at skille os ud. Men skal man frem i livet, kan det godt være, at man kan få brug for at lægge den værdi en lille smule på hylden.

Analysen bliver brugt af en lang række danske rekrutteringsvirksomheder. Men også indenfor HR-arbejdet oplever IPA Nordic lige nu en stor efterspørgsel på deres viden, som kan bruges til at holde skræddersyede medarbejderudviklingssamtaler:

- Det er svært at tiltrække og fastholde talent i virksomhederne, og derfor har vi udviklet et værktøj baseret på kunstig intelligens, som kan sammenholde svarene fra den enkelte analyse med en dansk normpopulation. Derved kan vi finde ud af, hvilke unikke styrker og talenter, som den enkelte besidder, siger Steen Wæver.

Uanset, om man skal ansætte en administrerende direktør eller en produktionsmedarbejder, så finder IPA Nordics værktøjer anvendelse. Og det er her, hjælpen til de ukrainske flygtninge kommer ind i billedet.

- Vi er i dag til stede på de fleste europæiske markeder, og da krigen i Ukraine brød ud, brugte vi noget tid på at finde ud af, hvad vi ville gøre for at hjælpe. Havde det været Brugsen i Sennels, der var lukningstruet, kunne man stille sig op på en ølkasse og spillet noget musik for at skaffe penge. Men hvad gør vi lige for Ukraine?, siger Steen Wæver.

Han fik en henvendelse fra en kunde, der gerne ville ansætte nogle ukrainere, men sprogbarrieren gjorde det svært for virksomheden at vide, hvem den kommende ansatte var.

- Jeg tænkte, at det kunne jeg hjælpe med. Derfor satte vi et projekt i gang, hvor vi fik oversat analyserne til ukrainsk. Det er jo en helt anden sprogstamme med et helt andet alfabet, men vi fik det sat i system og udarbejdede en analyse, siger Steen Wæver.

Sprogbarrierer kan gøre det vanskeligt, hvis man som dansk virksomhed ønsker at ansætte en ukrainer. Her kommer IPA Nordic til undsætning, idet de i en periode gør deres software gratis tilgængelig for de virksomheder, der kunne tænke sig at ansætte en ukrainsk flygtning. Foto: Bo Lehm

Derefter gik IPA Nordic sammen med nogle samarbejdspartnere om - i en periode - at gøre analyseværktøjet IPA Core Personality gratis tilgængeligt for de danske virksomheder, der gerne ville ansætte en ukrainer.

- Der er stor forskel på en ukrainsk personlighed og en dansk personlighed, og vores værktøj gør det muligt at sammenholde den ukrainske adfærdsanalyse med en dansk normpopulation. På den måde bliver vi klogere på, hvordan ukraineren passer ind på en arbejdsplads i Danmark, og man bliver som leder bedre til at håndtere en medarbejder, der kommer fra en anden kulturel baggrund end vores egen, forklarer Steen Wæver.

Rygtet om den nye analyse og projektet med de ukrainske flygtninge har allerede bredt sig ud over Danmarks grænser, hvilket de hos IPA Nordic ikke var forberedt på.

- Vi har i forvejen oversat vores analyse til en række sprog, blandt andet polsk. Og vi har oplevet, at en række polske virksomheder har taget fat i os, fordi de også har rigtig mange ukrainske flygtninge, som de gerne vil have hjælp til at ansætte, siger han og tilføjer:

- Senest har vi fået en polsk virksomhed ind med næsten 3000 ansatte, som nu har valgt at bruge IPA Nordic til alt, hvad der hedder rekruttering og medarbejderudvikling. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at jeg kan sidde her i sommerhuset i Sennels og udvikle på en software, der bliver brugt i det meste af Europa lige nu.