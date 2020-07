Ikke godt nok: To politianmeldelser og 103 sager med behov for opfølgning

NORDJYLLAND:Der er for mange steder i Nordjylland, hvor det kniber med at sikre ordentlige forhold for ungarbejdere. Det må være konklusionen efter den første uge, hvor de frivillige i Jobpatruljen har været på tur rundt i Nordjylland.

De frivillige har besøgt ikke mindre end 276 arbejdspladser, hvor de har interviewet de unge ansatte om deres arbejdsforhold. 103 steder har der været behov for at lave en opfølgning på forhold, der ikke er i orden. Og ud af disse handler de 77 sager om arbejdsmiljø i bred forstand.

- Det er typisk sager, hvor ungarbejderen løfter eller skubber ting, der er for tunge, ikke er blevet instrueret i at undgå arbejdsskader, arbejder med maskiner eller kemikalier som f.eks. påfyldning af sæbe i industriopvaskemaskiner, arbejder alene uden opsyn af en voksen eller har for lange arbejdstider uden pauser, lyder det i en pressemeddelelse fra den nordjyske jobpatruljekoordinator, Louise Nabe-Nielsen.

To politianmeldelser

I løbet af de første seks dage på rundturen i Nordjylland er Jobpatruljen stødt på et par sager, hvor arbejdsgiveren kan imødese en politianmeldelse, efter at Jobpatruljen har sendt sagerne videre til opfølgning i de lokale afdelinger af fagforeningen 3F.

Det drejer sig om en ungarbejder i restaurationsbranchen, der nogle gange arbejder alene om aftenen og føler sig utryg over ubehagelige episoder med gæster, der kan være berusede. Ungarbejderen, der er ansat på en arbejdsplads i Brønderslev Kommune, står også for udskænkning af alkohol, selv om det er forbudt, og har flere gange måttet rykke arbejdsgiveren for at få sin løn.

Også i Mariagerfjord Kommune mødte Jobpatruljen en ungarbejder under 18, der udskænkede alkohol. Her skulle ungarbejderen også selv sørge for at finde en afløser ved sygdom, selv om det er arbejdsgiverens ansvar.

Fald og lange vagter

På en arbejdsplads i Vesthimmerlands Kommune mødte Jobpatruljen en ungarbejder, der var faldet gentagne gange på et gulv, hvor der var stænk fra friture på gulvet.

- Selv om ungarbejderen heldigvis ikke var kommet alvorligt til skade, giver det jo anledning til at kigge på, hvad der kan gøres. Skyldes det manglende rengøring, hvordan er gulvet udformet, er det nopret eller glat, og ligger der vand på gulvet. Det gælder jo om at undgå risikoen for flere faldulykker, siger Louise Nabe-Nielsen.

Et tredje sted, på en restauration i Hjørring Kommune, mødte Jobpatruljen en ungarbejder, der kunne fortælle om meget lange vagter på mere end 11 timer, nogle gange uden pauser, og arbejdsuger på mere end 65 timer. Her havde den unge heller ikke en ansættelseskontrakt, selv om det var anden sæson, ungarbejderen var ansat det samme sted.

Kender ikke reglerne

Ifølge Louise Nabe-Nielsen kan det nogle gange være svært at afklare, om det er de unge selv, der kommer til at bryde reglerne – måske fordi de ikke kender reglerne og gerne vil gøre deres arbejde så godt som muligt.

- Jeg har for eksempel svært ved at forestille mig, at der sidder en arbejdsgiver, der med fuldt overlæg lægger en vagtplan, hvor en ungarbejder skal arbejde mere end 65 timer om ugen. Men der kan jo være tale om, at den unge selv springer ind og tager nogle ekstra vagter, siger Louise Nabe-Nielsen.

Derfor gør de frivillige i Jobpatruljen også meget ud af at klæde de unge på til at vide, hvad der er rigtigt og forkert, hvad de har ret til og hvilke regler, de skal arbejde under.

- Som ung skal du jo kunne holde til at arbejde i mange år fremover, og så er det ærgerligt, hvis problemerne skyldes manglende kendskab til reglerne. I sidste ende falder det altid tilbage på arbejdsgiveren, hvis reglerne ikke bliver overholdt, så det er et fælles ansvar at sørge for, at det første job bliver en god og sikker oplevelse for de unge, uddyber Louise Nabe-Nielsen.

Heldigvis er der dog ifølge de frivillige i Jobpatruljen mange arbejdsgivere, der faktisk gør en stor indsats for at sikre, at de unge, de ansætter i et fritidsjob, får en god start på arbejdslivet.