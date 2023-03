Sådan snyder mange sig selv for 5.000 kroner - hvert år

NORDJYLLAND:Det sker hvert eneste år og er ifølge en skatteekspert ”åbenlyst tosset.”

Titusindvis af danskere – heriblandt nordjyder – bliver dobbeltbeskattet af deres pensionsopsparing, fordi de indbetaler mere, end de kan få fradrag for.

Det drejer sig om de mange danskere, der indbetaler til en ratepension.

De bør tjekke deres årsopgørelse grundigt for at sikre, at de ikke snyder sig selv, lyder opfordringen nu.

- At indbetale penge til en ratepension uden at få skattefradrag for indbetalingen er en ubetinget dårlig idé, fordi du derved ender med at betale skat to gange af de samme penge. Første gang når du tjener dem. Anden gang når du får dem udbetalt som pension. Dermed kan du ende med at betale helt op mod 80 procent i skat af pengene, skriver revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

Sådan opstår fejlen

På trods af det åbenlyst tossede ved at indbetale for meget, var der alene for indkomståret 2021 ifølge Skattestyrelsen næsten 43.000 personer, der gjorde det.

De indbetalte alle mere end 58.500 kroner til deres ratepension, hvilket var beløbsgrænsen for at få fradrag det år.

Det betyder, at de ender med at svare mere i skat, end de behøver. I gennemsnit 5.000 kroner hver om året, vurderer skatteekspert i BDO Henning Boye Hansen.

Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsfirmaet BDO. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Forklaringen er, at hvis man indbetaler mere end fradragsgrænsen, bliver det overskydende beløb automatisk lagt til din personlige indkomst. Og afhængigt af din indkomst, giver det en ekstraskat på mellem 33 og 50 procent.

Heldigvis er det nemt at rette fejlen.

Lever i uvished

Du kan nemlig enten få det for meget indskudte beløb udbetalt igen (uden skat) eller få beløbet overført til en livrente og på den måde genvinde din fradragsret.

Der er der bare meget få, som gør. Faktisk under 10 procent af dem, der har indbetalt for meget.

- Årsagen til den lave korrektionsrate er, at kun få er opmærksomme på, at Skattestyrelsen har skåret deres fradrag ned til det maksimale. De fleste lever i uvished om deres fejl og betaler derfor den ultimative pris for denne: Dobbeltbeskatning, lyder det fra BDO.

Sådan har det formentlig været hvert år siden 2010, hvor der blev indført loft over fradrag for indbetalinger til ratepensioner.

- Det er vores vurdering, at der er mange gengangere mellem dem, der indbetaler mere, end de kan få fradrag for. Nogle har derfor over tid nok betalt op mod 100.000 kr. mere i skat end nødvendigt. Enkelte måske endda mere, skriver BDO i sit nyhedsbrev.

Det står på årsopgørelsen

Hvis der er indbetalt mere på en ratepension, end der kan opnås fradrag for, fremgår det direkte af din årsopgørelse.

I tekstboksen med overskriften ”Vær opmærksom på” anføres det, at fradraget er beskåret enten ved en indkomstforhøjelse i rubrik 347, hvis der er tale om indbetaling fra en arbejdsgiver, eller ved en fradragsbeskæring i rubrik 21, hvis der er tale om en indbetaling til en privattegnet ordning.

I begge tilfælde indledes teksten på årsopgørelsen med ordene ”Du kan få penge tilbage”.

Hvis der fremgår en sådan tekst af din årsopgørelse for 2022, anbefaler BDO, at du straks gennemgår dine årsopgørelser mindst tilbage til 2012, hvor fradragsloftet blev sat ned til 50.000 kroner og dermed fik betydning for en større gruppe.

Det er nemlig stadig muligt at reparere fejlen, fordi der ikke gælder nogen forældelsesfrist i forhold til muligheden for at få tilbagebetalt beløb, som der ikke er opnået fradrag for.

I 2022 var beløbsgrænsen på en ratepension 59.200 kroner. I år er den på 60.900 kroner.