Indenrigsflyvning var "kun" 18 procent under normalen i juli

AALBORG:Otte ud af 10 passagerer, der er gået igennem sikkerhedskontrollen i Aalborg i juli måned havde købt billet til en indenrigsflyvning.

Det viser lufthavnens statistik for den forgangne måned, der samtidig fortæller om en samlet tilbagegang for alle rejsende på 63,2 procent sammenlignet med juli i fjor.

I tal rejste 47.949 personer i juli i år til og fra Aalborg Lufthavn. I 2019 var antallet 130.039 passagerer, fremgår det af en pressemeddelelse fra lufthavnen.

Det er især charter- og udenrigstrafikken, der lider under restriktionerne og manglende rejselyst som følge af corona-krisen, idet der i juli 2020 var en tilbagegang på 98,2 procent i antallet af charterpassagerer til og fra Aalborg Lufthavn.

593 på charter til Kreta

Kun 593 charterrejsende satte sig i et fly i juli 2020 mod 33.820 i samme måned sidste år. Eneste charterafgang i juli har været Bravo Tours ugentlige afgang til Kreta, som til gengæld har været helt fyldte.

Udenrigstrafikken går 83,3 procent tilbage i juli 2020, i det 8.079 passagerer fløj udenrigs i juli 2020 mod 48.504 i juli 2019.

I forhold til de foregående måneder var der i juli fremgang for indenrigsflyvningen, men sammenlignet med 2019 samme måned er tilbagegangen næsten 18 procent.

Selv om der i forhold til de foregående måneder er tale om en positiv udvikling for indenrigstrafikken, er der stadig en betydelig tilbagegang i juli 2020 i forhold til samme måned sidste år.

Hvor der i år var 39.176 indenrigsrejsende i juli var tallet i 2019 47.715. Dermed har der trods fremgangen i forhold til de foregående måneder været en tilbagegang på 17,9 procent.

I lyset af at flyforbindeler videre ud i Europa via København er et fald på bare 18 procent faktisk meget pænt, fastslår lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

At tilbagegangen, trods de restriktioner og bekymringer, som den fortsatte smitterisiko udgør, "kun" er gået tilbage med knap 18 procent har lufthavnsdirektør Søren Svendsen denne forklaring på:

- Ferierejsende har virkelig taget de mange daglige forbindelser og attraktive priser, hvor en enkeltbillet fås ned til 199 kr., samt de gode rejsetidspunkter til sig. I en periode hvor erhvervslivet holder ferie, og flyforbindelser videre ud i Europa via København er relativt begrænset grundet Covid-19, er det faktisk meget pænt, at vi kun går knap 18 procent tilbage i indenrigstrafikken i forhold til juli 2019, siger Søren Svendsen og fortsætter:

– Vi ser klart flere ferierejsende, der lige tager på en kort storbyferie i København eller fire dage til Bornholm for at nyde naturen, slappe af og måske spise ’Sol over Gudhjem’.

Rejselysten er der

Om de fyldte fly til Kreta drager lufthavnsdirektøren den konklusion, at der efterspørgsel efter at komme til Sydeuropa.

- Men desværre kigger vi jo nærmest ind i en chartersæson, der er forbi. Derfor kommer vores samlede antal rejsende også til at se negativ ud – både hvad angår denne her måned, men så sandelig også, hvad angår resten af 2020, siger Søren Svendsen.

Som nævnt ligger også udenrigsflyvningen underdrejet, men der er dog lyspunkter.

- KLM har siden 15. juni haft én daglig afgang til Amsterdam, men per 1. august er det udvidet til to daglige afgange. Samtidig er det meget positivt, at Ryan Air har genoptaget deres flyvning mellem Aalborg og London pr. 1. august, siger han.

- I første omgang flyves der to ugentlige afgange til London, mens der fra 1. september øges til tre ugentlige afgange./Brauer/