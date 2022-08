Priserne fortsætter med at stige og ventes snart at have toppet

Inflationen fortsætter med at stige og blev i juli opgjort til at være 8,7 procent.

Det er på niveau med den hidtidige top, der blev nået i februar 1983.

De 8,7 procent er 0,5 procentpoint højere end i juni.

Inflationen udregnes som et vægtet gennemsnit af prisstigningerne hen over et år på en række varegrupper som fødevarer, energi, restaurantbesøg og tøj.

Aktuelt er det særligt fødevarer, elektricitet og brændstof, der trækker indekset opad.

For eksempel var fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i juli 14,6 procent dyrere end samme tid sidste år.

Samlet set er prisen på varer over en bred kam steget med 13,2 procent over det seneste år.

Kategorien mælk, ost og æg er steget med 24,5 procent på et år, bemærker cheføkonom i Danske Bank Las Olsen. Han kalder det "en meget voldsom stigning for så stor en kategori af varer".

- Dagens tal svarer til, at en gennemsnitlig børnefamilie skal betale 5300 kroner mere for sit månedlige forbrug end for et år siden.

- Selv hvis man tager højde for lønstigningerne i mellemtiden, er der tale om et fald i levestandarden på cirka 3200 kroner om måneden, skriver han i en kommentar.

Inflationen ventes dog snart at toppe, påpeger Tore Stramer, som er cheføkonom i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

- Ser vi fremad, så er det vores forventning, at inflationen vil toppe i løbet af sensommeren i et niveau omkring ni procent for herefter at aftage langsomt resten af året.

- Hastigheden hvormed inflationen vil aftage er dog usikker og vil blandt andet afhænge af udviklingen i energi- og råvarepriserne.

- Men som tingene ser ud nu, så er der et begrundet håb om, at inflationen snart topper, og at vi i løbet af 2023 vil nå et mere adstadigt inflationsniveau på cirka to-tre procent, skriver han i en kommentar.

Også Las Olsen forventer, at pilen peger nedad for inflationen senere på året.

Men der kommer til at "gå lang tid, før vi er nede på normale inflationsniveauer", lyder det.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

/ritzau/