Ingen hjælp til alle gasramte husstande: - Mange kan godt klare det selv

NORDJYLLAND:Mange nordjyske husstande, som opvarmer deres bolig med gas- eller oliefyr, kan se frem til økonomisk hjælp til at få udskiftet fyret.

Det sker som et led i regeringens plan om at gøre Danmark fri af fossile brændsler – herunder russisk gas.

På et pressemøde tirsdag formiddag fremlagde regeringen et udspil, hvoraf det fremgår, at de cirka 400.000 husstande, som i dag benytter olie- eller gasfyr, skal over på en anden varmekilde.

Men hvordan skal det gøres?

Gebyrfri lån

For det første vil regeringen gøre det billigt at låne penge til at udskifte olie- og gasfyret og fjerne tinglysningsafgiften på lån til netop dette i perioden fra næste år og frem til 2028.

Derudover vil regeringen lave en aftale med finanssektoren om at fjerne gebyrerne på disse lån. Og den model er bankerne ikke umiddelbart afvisende over for.

- Der er behov for en fælles indsats mellem os, regeringen og kunderne, så vi kan frigøre Danmark fra Ruslands energikilder, udtaler Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank og formand for brancheorganisationen Finans Danmark.

Mulighed for varmepumper

Ud af de cirka 400.000 husstande, som fyrer med olie eller gas, vurderer regeringen, at 30-50 procent vil have fjernvarme som det bedste alternativ.

Landets kommuner skal senest med udgangen af i år give de mange husstande svar om, hvorvidt de kan blive tilkoblet fjernvarmenettet - og i så fald hvornår.

20 procent af landets gasfyr står imidlertid i områder, hvor fjernvarme ikke umiddelbart er en mulighed. For dem vil en varmepumpe være løsningen for at slippe fri af gas.

Derfor lægger regeringen op til en ordning, der tilbyder lån med statsgaranti til grønne varmekilder for boliger, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet, og hvor der er usikkerhed om værdiansættelsen af boligen og dermed friværdien.

Nogen må klare det selv

For danskere med lave indkomster er der en økonomisk håndsrækning på vej, så de kan få udskiftet olie- eller gasfyret til for eksempel en varmepumpe.

Andre må klare udskiftningen af egne midler.

- Der er ganske mange husholdninger, der godt kan klare det selv. Vi skal ikke ind i, at alle skal have hjælp eller støtte. Mange kan godt klare det selv, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet tirsdag.

Udover at gå i dialog med finanssektoren om for eksempel gebyrfri lån vil regeringen ifølge Mette Frederiksen gå i dialog med Folketingets partier om at ”sanere de støttemuligheder, der er, så det bliver enkelt" for borgerne.

Kun grøn gas

Målet er, at de husstande, som kan komme på fjernvarme, skal være overgået dertil senest i 2028.

Dertil kommer udbredelsen af varmepumper, men alt sammen er ikke ensbetydende med, at der efter 2030 ikke er nogen gasfyr i Danmark.

Det vigtige er bare, ifølge regeringen, at der i så fald er tale om grøn gas.

I dag er en fjerdedel af gasforbruget i de danske husstande grøn gas, og det skal være 100 procent senest i 2030, lyder ambitionen.

I Nordjylland har cirka 20.000 husstande olie- eller gasfyr som primær opvarmningskilde.