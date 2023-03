Initiativ hædret med gylden pris

MORS:Virksomheden Smartlift, der producerer lifte til montage af vinduer og glaspartier, blev tirsdag aften hædret med Morsø Erhvervsråds initiativpris Den Gyldne Østers. Det skete på erhvervsrådets generalforsamling.

Smartlift har produktion og hovedkontor i Nykøbing samt et salgs- og udviklingscenter i Aalborg. Det var virksomhedens direktør Jacob Libach Nielsen, der modtog prisen på virksomhedens vegne.

Prisen Den Gyldne Østers gives til en virksomhed, der lever op til følgende tre kriterier: Virksomheden har været på en usædvanlig rejse, har opnået succes og er en god ambassadør for Mors.

Prisen har været uddelt siden 1965. Tidligere prismodtagere er blandt andre Malte Haaning Plastic A/S, Vilsund Blue A/S, XL-Byg Tømmergaarden, Thorup Smed, DFI Geisler A/S og Reron A/S.

På generalforsamlingen blev der også uddelt iværksætterprisen Den Gyldne Musling. Den gik til Houe Film ved Malte Houe. Kriterierne er nogle af de samme, nemlig at prisen gives til en virksomhed, som har været på en usædvanlig rejse, har en lovende fremtid og er en god ambassadør for Mors.

Malte Houe er for tiden nærmest udsat for en sand prisregn, idet det er kun få dage siden, han var i København for at modtage den fornemme kulturpris Artbeat Prisens Talentprisen 2023, som hvert år uddeles til det mest lovende talent inden for kulturformidling.