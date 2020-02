Insektangreb koster nordjysk gods dyrt

ARDEN:Efter fem år med resultatmæssig misvækst kommer Lindenborg Gods A/S igen fornuftigt ud af et regnskabsår. Efter skat udviser regnskabet for 2018/19 et overskud på knap 1,9 millioner kroner.

Koncernen omfatter Aktieselskabet Rold Skov Savværk, Rold Trælasthandel A/S, A/S Lindenborg Skovselskab, Lindenborg Avlsgaard ApS og Rold Skov Savværk Finans ApS. Med en enkelt undtagelse - Rold Skov Savværk - bidrager de positivt til koncernens samlede regnskab.

Savværket led i årets løb en hård skæbne. Faktisk havde man efter første halvår plus på bundlinjen, men så blev de centraleuropæiske og svenske nåleskove ramt af et historisk voldsomt insektangreb, hvilket indebar, at 140 millioner kubikmeter nåletræ måtte tvangsskoves. Markedet for færdigvarer er derfor oversvømmet med store prisfald til følge, og selskabet endte med et minus på 4,4 millioner kroner på bundlinjen.

Savværket, der er fordelt på to adresser i henholdsvis Arden og Sabro ved Aarhus, har igennem flere år trukket det samlede regnskab ned, men koncernledelsen fremhæver, at der er ”ikke ubetydelige” synergieffekter ved, at koncernen selv råder over eget savværk. Konklusionen er, at det ”fortsat er interessant samlet at kunne udnytte og udvikle koncernens træressourcer optimalt”.

Gods har overskud igen Kilde: Cvr

På trods af usikkerheden om markedet er forventningen, at specielt de svenske savværker reducerer opskæringen, hvilket vil kunne stabilisere markedet og begrænse yderligere prisfald.

”Vi forventer for det kommende regnskabsår et positivt resultat før afskrivninger”, hedder det i ledelsesberetningen om savværket.

Positive toner lyder der også om Rold Trælasthandel, Lindenborg Skovselskab og Lindenborg Avlsgaard, hvis resultater alle er bedre end forventet.

Sidstnævnte varetager driften af arealer og bygninger, der for størstedelens vedkommende er bortforpagtet eller udlejet. Herudover beskæftiger koncernen - via datterselskaberne - sig blandt andet med planteskoledrift, juletræsavl, salg af pyntegrønt og udlejning af jagt

Forventningen for det kommende år er, at det positive koncernresultat gentages.

Delvist fondsejet

Lindenborg er Nordjyllands største gods og omfatter blandt andet halvdelen af Rold Skov, Lindenborg Slot og Siem Grusgrav.

Ejerskabet af koncernen er fordelt mellem den erhvervsdrivende fond Den Schimmelmannske Fond, hvis formand Elisabeth Marie Louise Svendsen, Skørping, personligt ejer yderligere en andel, Hans-christian von Schimmelmann, Åbyhøj, og Carl-gustav von Schimmelmann, Aarhus.

I fondsbestyrelsen sidder, ud over Elisabeth Marie Louise Svendsen, Peter Frank Hansen, Aalborg, Henrik Thorlacius-Ussing, Astrup, Svend Skov, Nørresundby og Jørgen Christian Skeel, Aabybro.