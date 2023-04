International thybo bliver ny handelschef

THY: Thy Detailforum og Thisted Handels- & Industriforening har nu sat navn på den nye handelschef for Thy.

Det bliver den 50-årige Ane Pernille Damgaard, der er født og opvokset i Bedsted og Villerslev. Hun kommer hjem fra en international karriere i blandt andet Paris og Dubai.

Ane Pernille Damgaard er klassisksproglig student fra Thisted Gymnasium og har arbejdet i Paris hos verdenskendte modehuse som Valentino, Giogio Armani og Paul Smith. Siden september 2009 været butikschef i Dubai for først Hermes, dernæst Tiffany & Co og sidst Damas Jewellery.

Sidste år blev Dubai skiftet ud med Thy, da Ane Pernille Damgaard vendte hjem til rødderne, familien og naturen.

- Thy er mit hjemsted og er blevet mere og mere vigtig for mig de senere år. Jeg føler mig tæt knyttet til min hjemegn, og da jeg så jobbet som handelschef, tænkte jeg, at det kunne være spændende at være med til at præge fremtidens detailhandel i hele Thy og fremme endnu mere de stedbundne initiativer, talenter og oplevelser. Jeg elsker Thy, vi har så meget at byde på. Derfor glæder jeg mig virkelig meget til at komme i gang med arbejdet sammen med teamet og til at møde de mange dedikerede medlemmer, der er i THI og Thy Detailforum, siger Ane Pernille Damgaard.

Hun påpeger, at det er en kæmpeopgave, hun har påtaget sig.

- Thy har klaret sig godt gennem kriserne. Det skyldes ikke mindst alle de værdier, Thy hviler på. Derfor vil jeg bruge den første tid til at gå i dialog med medlemmerne og dermed blive klogere på, hvilke handlinger, vi skal sætte i søen, siger Ane Pernille Damgaard.

Ane Pernille Damgaard starter som handelschef i Thy den 1. maj 2023.