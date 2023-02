THY-MORS:"Thy og Mors er placeret på den nordligste del af Jyllands halvø og er ved at træde frem som en maddestination i verdensklasse"

Sådan lyder introduktionen i en artikel på Forbes.com, hjemmesiden tilknyttet det berømte amerikanske Forbes Magazine, som omhandler den lokale madkultur i Thy og på Mors.

"København er universelt kendt for sin ophøjede gastronomi, jord til bord æstetik og alle typer smørrebrød, du kan forestille dig. Men der er ikke mangel på exceptionel mad, og med Nomas lukning er det det perfekte tidspunkt at udforske de mindre kendte områder af et af de bedste kulinariske lande i verden," lyder det videre i artiklen, der er publiceret på sitet 1. februar.

Herefter opremser artiklen flere forskellige destinationer i Thy og på Mors, som bliver fremhævet for deres helt særlige madoplevelser. Heriblandt Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing, Hanstholm Madbar, Hotel Havbadet i Vorupør, Thy Whisky i Sønderhå og selvfølgelig den ambitiøse Restaurant Tri i Agger.

En omtale som denne - og den, der blev bragt i New York Times for et år siden - er helt ubetalelig reklame for landsdelen, understreger Mai Manaa, turistchef for Thy hos Destination Nordvestkysten:

- Sådan en artikel betyder virkelig meget for et område som vores. Den sætter spotlight på alt det gode, vi kan tilbyde, både til investorer og gæster. For nogle har Thy stået som Udkantsdanmark og lidt af et mørkeland, så at vi som en lille kommune i Danmark kan fange interessen fra både Forbes og New York Times, så er det altså fordi, vi har fat i noget, siger hun.

Mai Manaa har selv været med til at vise repræsentanter fra Forbes rundt i landsdelen, og hun fremhæver den tætte forbindelse mellem råvarer, fødevareproducenter og restauranter som noget af det, der gør området til noget helt særligt.

- Det kan smages og ses, og det er derfor, vi får den opmærksomhed. Vi vinder på passionen, kærligheden og ordentligheden, siger hun og fortsætter:

- En artikel hos New York Times og Forbes er med til at give opmærksomhed og skabe en anden identitet. I dansk sammenhæng taler man ofte om, at "det er også langt væk", men vi er ikke langt væk for dem, der rejser jorden rundt.

Thy befinder sig lige nu på en bølge af positiv opmærksomhed, og den slags er selvforstærkende, så nu gælder det om at udnytte hypen bedst muligt, siger turistchefen:

- Vi skal blive ved med at komme med de gode historier. Og vi skal have thyboerne ud og smage på de lokale fødevarer, for det er ikke kun forbeholdt folk fra København. Vi har brug for de lokale ambassadører, som er med til at forstærke den stolthed, som bare skaber en endnu større bølge. For det åbner bare flere døre, fortæller hun og tilføjer, at der også på kontoret hos Destination Nordvestkysten er blevet givet highfives i anledning af artiklens udgivelse.

På Forbes' liste findes også destinationer på Salling, Thyholm og Venø, som er røget med ind under samlebetegnelsen "Thy og Mors", men sådan må det vel forventes, at kendskabet til den hyperlokale geografi nok alligevel er begrænset "over there".

Se hele listen - og læs de mange rosende ord fra det amerikanske medie - på Forbes.com.