Investerer stort: Fredag fik de nøglerne til 26 spritnye corollaer

MORS:Morsø Taxi & Turisttrafik kunne fredag hente nøglerne til 26 spritnye Toyota Corolla Hybrid.

Bilerne er købt hos MTH Biler i Nykøbing, men den ceremonielle overdragelse af nøglerne måtte nødvendigvis finde sted i Thisted, da Nykøbing-afdelingen ikke havde tilstrækkelig plads til alle bilerne på én gang.

- Vi er glade for, at vi kan levere biler, der kommer ud og er synlige lokalt. Vi har efterhånden leveret et trecifret antal biler til Morsø Taxi & Turisttrafik gennem årene, og det er dejligt at se, at vores biler er med til at skabe arbejdspladser, siger Kasper Kristensen, direktør og medindehaver af MTH Biler.

Indehaver af Morsø Taxi & Turisttrafik Leif Andersen fortæller, at virksomheden nu har 60 toyotaer i flåden, der samlet tæller omkring 130 biler.

- Vi handler altid lokalt, og når vi handler med MTH Biler, er det altid med Kasper. Vi har aldrig udgifter på vores Toyota Corollaer, de kører aldrig i stykker, også selvom de kører mange kilometer, siger Leif Andersen, der købte sin første Toyota fra samme forhandler tilbage i 1998.

- Vi får udført vores service lokalt, og vi køber vores brændstof lokalt hos Mollerup Mølle, så det lokale betyder meget for os, tilføjer driftsleder hos Morsø Taxi & Turisttrafik Martin Josefsen.

I forbindelse med erhvervelsen af de 26 nye corollaer, bliver otte tilsvarende biler sendt på pension.

De mange nye biler kommer til at køre hovedsaligt i Skive Kommune, hvor Morsø Taxi & Turisttrafik har vundet et udbud hos Midttrafik, men nogle biler skal også køre for Nordjyllands Trafikselskab, og endelig skal en enkelt af de nye biler køre lokalt på Mors.

De 26 Toyota Corolla er alle hybridbiler, der gør Morsø Taxi & Turisttrafik i stand til at leve op til de seneste miljøkrav i forbindelse med licitationer og udbud.