Irere og skotter flyver med Great Dane til Aalborg

NORDJYLLAND: Det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines har fået bedre fat i det skotske og irske marked, end direktør Thomas Hugo Møller på forhånd havde regnet med.

Selskabet begyndte i juni at flyve direkte fra Aalborg til Dublin i Irland og Edinburgh i Skotland, og selvom der er danskere på tre ud af fire sæder i flyet, er hvert fjerde sæde besat af en skotte eller en irer.

- Vi er overraskede over, hvor hurtigt det er gået med at komme fra land derovre, men det er positivt, at der også er trafik den anden vej, fortæller Thomas Hugo Møller.

- Men vi er kommet på de internationale flysøgemaskiner som Momondo - og det har åbenbart virket.

Han er tilfreds med salget af hænder henover sommeren.

- Vi sælger flere billetter, end vi havde turdet håbe på og havde budgetteret med, siger han.

Hos VisitAalborg er direktør Rasmus Jerver begejstret for tendensen. Det er der flere grunde til:

- En ny flyrute er jo en ny port til verden, som du både kan gå ind og ud af. Her har vi været vant til, at strømmen af mennesker først og fremmest går ud gennem porten, men der er ingen tvivl om, at Danmark, Nordjylland og Aalborg har opnået en større tiltrækningskraft de seneste år, siger han i en pressemeddelelse.

Han håber på, at ruterne kan trække flere erhvervsturister til Aalborg.

- Når vi byder os til i udlandet som kongresdestination, så er tilgængelighed ikke en ekstrem vigtig faktor. Hvor let er det at komme til Aalborg med fly? Og her er det klart, at de nye direkte flyruter til Dublin og Edinburgh og delvist også Nice spiller ind, siger han.