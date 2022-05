Is-gigant fastfryser kæmpe overskud

THISTED: 2021 var endnu et godt år for Premier Is i Thisted, som med et overskud på 23 millioner kroner efter skat leverer det næstbedste årsresultat siden 1933.

- Resultatmæssigt endte 2021 overordnet stort set i status quo i salgskanalerne sammenlignet med året før. 2020 var et særdeles godt år, hvor kategorien voksede med 15 procent, hvorfor det er yderst positivt, at vi i 2021 formår at fastholde en omsætning på niveau med året før, siger administrerende direktør i Premier Is, som er Danmarks største ismejeri.

- Det er yderst positivt, at vi i 2021 formår at fastholde en omsætning på niveau med året før, siger Claus Dahlmann Larsen, administrerende direktør i Premier Is, som er Danmarks største ismejeri. Arkivfoto

Ifølge Claus Dahlmann Larsen er årsresultatet et klart vidnesbyrd om, at strategien ”Det Nye Premier Is” er den rette. Strategien blev lanceret i 2020 og er fokuseret omkring at vise danskerne, at der findes en is til enhver lejlighed. Derfor arbejder Premier Is i dag med tre sæsoner fremfor en enkelt højsæson, hvilket også afspejler sig i resultaterne.

- Med 2023-strategien er det lykkedes os at bygge en platform, som det er muligt at skalere og skabe vækst ud fra. Som virksomhed står vi i en langt mere robust position, hvor vi er mere modstandsdygtige overfor udefrakommende faktorer, og vi er naturligvis meget stolte af årets resultat, siger Claus Dahlmann Larsen og retter i samme ombæring en stor ros til medarbejderne:

- Årets resultat er i høj grad også vores dygtige medarbejderes fortjeneste. Der skal lyde en stor tak for deres opbakning i eksekveringen af strategien og ikke mindst deres store indsats i 2021 på trods af Covid-19-pandemien og de bekymringer, der har fyldt i relation til det, siger direktøren.

Digitalisering og e-commerce

Udover lanceringen af nye produktkategorier som eksempelvis drys og toppings i Hjem-IS, peger Claus Dahlmann Larsen på øget digitalisering som en af forklaringerne på, at Premier Is igen leverer et stærkt resultat.

- Den digitalisering, vi satte turbo på under den første del af corona-pandemien, har spillet en vigtig rolle for resultatet i 2021. For yderligere at understøtte vores 2023-strategi, har det seneste år derfor medført en styrkelse af vores e-commerce. Det er et område, vi har store forhåbninger til, kan tage vores forretning til næste niveau, siger han.

Den fortsatte ambition er at drive iskategorien gennem innovation og kategoriudvikling, og for Claus Dahlmann Larsen er det altafgørende at fastholde momentum.

- 2020 og 2021 var årene, hvor vi gennemførte store forandringer og indførte nye måder at arbejde på. I 2022 og 2023 skal vi blive endnu dygtigere til at producere, sælge og markedsføre isprodukter i den nye kommercielle virkelighed, siger han.

For Premier Is er forventningerne til 2022 et resultat på niveau med de seneste års regnskaber trods et marked præget af endnu mere usikkerhed og med et solidt pres på omkostningerne.

- I øjeblikket ser vi store udfordringer i relation til de stærkt stigende priser på råvarer, energi, distribution og emballage, hvorfor vi forventer, at 2022 bliver et særdeles udfordrende år. Derfor er det også kritisk, at vi får gennemført de nødvendige prisstigninger i markedet, siger Claus Dahlmann Larsen.