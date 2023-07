Ismejeri lukker efter 12 år: - Det er ikke uden vemod

TØMMERBY:I 12 år har Thy Øko-is produceret økologisk is til is-glade danskere fra nær og fjern.

Men nu er produktionen stoppet og forretningen afviklet. Det oplyser Thy Øko-is i et opslag på sin Facebookside.

- Jeg fylder 66 år næste gang, og det er hovedårsagen til, at vi stopper. Samtidig har vi flere køer på gården end nogensinde, og det tager mere tid i hverdagen, siger Arne Kaspersen.

At drive ismejeri drejer sig ikke kun om at lave og sælge is. Der er også en del administrativt arbejde, som Arne Kaspersen altså ikke længere kan finde tiden til:

- Det bliver skønt at prøve at have lidt mere fritid her om sommeren, men det er da ikke uden vemod, at vi har valgt at lukke. Det er en beslutning, vi har taget noget tilløb til, siger Arne Kaspersen og tilføjer:

- Det var da rigtig spændende, og vi har nydt de 12 år, også i begyndelsen, hvor vi startede med at tage rundt på markeder og promovere vores is. Og så har vi haft nogle fantastisk trofaste kunder.

Den uigenkaldeligt sidste is fra Thy Øko-is sælges fra Dagli' Brugsen i Frøstrup, Bunkermuseet i Hanstholm og No1 Isbod i Nykøbing.