It-virksomhed fra Thy opkøbt af belgiere

THISTED:Thy-virksomheden Dynalogic er blevet opkøbt af det belgiske firma 9altitudes.

Det skriver Dynalogic på sin hjemmeside.

Dynalogic har base i Thisted og leverer it-ydelser baseret på programmet Microsoft Dynamics. Løsningerne er målrettet produktionsvirksomheder og omfatter blandt meget andet it-værktøjer til tidsregistrering, lager- og produktionsstyring.

9altitudes, grundlagt af Filip Bossuyt i 2001, er en belgisk specialist inden for implementering af firma-software. Gruppen støtter ‘start-til-slut’ digitale transformationsforløb for virksomheder via et stort produktsortiment. 9altitudes er aktiv i Benelux-landene, Norden, Frankrig og Slovenien og leverer it-tjenester til kunder inden for specifikke sektorer så som produktion, logistik og byggeri.

Som virksomheden skriver i sin pressemeddelelse, er Danmark et vækstmarked for 9altitudes, og da Dynalogic og 9altitudes allerede har samarbejdet igennem en række år, virker opkøbet oplagt. Ikke mindst fordi begge selskaber leverer en række løsninger rettet mod produktionsindustrien.

- Efter henvendelsen fra 9altitudes, var vi ikke i tvivl om at det var det helt rigtige match for os, da de dels har samme markedsfokus, og dels driver forretningen på samme vis, som vi har gjort hos os. 9altitudes er en førende Business Central-partner i såvel Danmark som Europa, og vi er sikre på, at vi kan bidrage positivt til denne forretning, siger Christian Riis, CEO hos Dynalogic.

Med opkøbet har 9altitudes nu omkring 180 medarbejdere i Danmark.

Dynalogic har over 20 års erfaring med it-løsningerne Dynamics NAV og Business Central. Kompetencer, som 9altitudes nuværende kunder kan få glæde af fra dag ét, ligesom mange 9altitudes kunder allerede bruger Dynalogics it-løsning JobManager.

- Med Dynalogics indtræden i 9altitudes gruppen styrkes vores tilbud til produktionsindustrien betragteligt, og da dette er ét af vores primære fokusområder, er synergierne selskaberne imellem ret udtalte. Vi tror fuldt og fast på, at sammenlægningen af de to virksomheder vil kunne foregå ret smertefrit og dermed hurtigt, for vi kender jo allerede hinanden fra flere års godt samarbejde, siger René J. Frøkjær CEO, 9altitudes Danmark.

9altitudes er ejet af den hollandsk-stiftede kapitalfond Waterland.