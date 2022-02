Jacob Risgaard er ikke alene, når han bruger penge i Løvens Hule

Entertainment Trading ApS ejer, udover netbutikken Coolshop, bl.a. også ejer fragtfirmaet Coolrunner og ejerandelene i de selskaber, som Jacob Risgaard investerer i gennem DR-programmet “Løvens Hule”, hvor han er investor.

Før investeringen fra Anders Holch Povlsen ejede direktør Mark Nielsen 46,3 procent af aktierne i koncernen. Det gør han stadig.

Til gengæld nedbragte Jacob Risgaard sin ejerandel fra 33,54 procent til 23,54 procent.

Anders Holch Povlsen sidder på 25 procent af aktierne gennem selskabet Brightfolk A/S, mens Mike Nielsen har de resterende 5,16 procent.

Koncernen bag Coolshop omsatte i seneste regnskabsår for over 1 milliard kroner og lavede et rekordstort resultat efter skat på 26,7 millioner kroner.