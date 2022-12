Jacob Risgaard med sit første millionunderskud

FREDERIKSHAVN:Sidste år sprængte mangemillionæren Jacob Risgaard de hidtidige rammer for overskud i sit eget holdingselskab, JR Holding ApS, med et årsresultat på 121 millioner kroner.

Nu er udviklingen vendt 180 grader for den kendte erhvervsmand.

Det er sket, selvom flere af Jacob Risgaards mere prominente investeringer i år har kastet store millionoverskud af sig.

Selskabet bag Coolshop, der er en af Nordens mest succesfulde netbutikker, præsenterede for nyligt et rekordstort overskud på knap 88 millioner kroner, mens Hotel Viking i Sæby havde et overskud på knap fire millioner kroner.

De mange millioner er dog ikke landet i Jacob Risgaards pengepung. Hverken Coolshop eller Hotel Viking har udbetalt udbytte, og det kan ses på det seneste regnskab fra Jacob Risgaards holdingselskab, JR Holding ApS.

Det seneste resultat lyder på minus to millioner kroner. Det er en tilbagegang på 123 millioner kroner sammenlignet med året forinden, og underskuddet er det første i holdingselskabets 14-årige historie.

Frasalg af Coolshop-andele

Den voldsomme tilbagegang skal ses i lyset af, at overskuddet året forinden var ekstraordinært stort.

Det skyldes blandt andet, at Jacob Risgaard sidste år solgte omtrent 10 procent af sin ejerandel i selskabet bag Coolshop til Bestseller-milliardæren Anders Holch-Povlsen.

Jacob Risgaard fortalte i forbindelse med det rekordstore overskud sidste år, at blandt andet coronapandemien havde haft positiv indvirkning på mange af hans forretninger, der fokuserer på onlinesalg. Arkivfoto: Henrik Louis

Salget af Coolshop-andelene bidrog uden tvivl til det eksorbitante overskud, men præcist med hvor meget ville Jacob Risgaard ikke ud med.

- Det er generelt gået godt for mine forretninger. Jeg har blandt andet solgt ud af en anden virksomhed også. Jeg må desværre ikke oplyse, hvor stor del af indtjeningen, der skyldes salget til Anders Holch Povlsen, sagde Jacob Risgaard dengang til Nordjyske.



Hvem ejer Entertainment Trading A/S? Mark Nielsen ejer 46,3 procent af aktierne i koncernen Entertainment Trading A/S, der er selskabet bag blandt andet Coolshop. Jacob Risgaard nedbragte sin ejerandel fra 33,54 procent til 23,54 procent i forbindelse med investeringen fra Anders Holch Povlsen. Anders Holch Povlsen sidder på 25 procent af aktierne gennem selskabet Brightfolk A/S, mens Mark Nielsens bror, Mike Nielsen, har de resterende 5,16 procent. Entertainment Trading A/S ejer, udover netbutikken Coolshop også fragtfirmaet Coolrunner og ejerandelene i de selskaber, som Jacob Risgaard investerer i gennem DR-programmet “Løvens Hule”, hvor han er investor. Kilde: cvr-registret VIS MERE

Penge på kistebunden

Årets underskud på lidt over to millioner kroner er næppe noget, som forpurrer nordjydens nattesøvn.

Ingen ønsker selvsagt at tabe penge, men Jacob Risgaard kan trøste sig med, at holdingselskabet trods underskuddet fortsat har en egenkapital på over 138 millioner kroner.

Jacob Risgaard kan derudover glæde sig over, at størstedelen af hans investeringer i år er profitable forretninger. Udover Coolshop og Hotel Viking har blandt andet den nordjyske "Løvens Hule"-investering Urban Hald skabt et overskud på over 2,5 millioner kroner.