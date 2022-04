Nu skal Jacob Risgaard sælge ferieboliger

NORDJYLLAND:Den kendte nordjyske iværksætter Jacob Risgaard skal nu sammen med to af landets største mæglerkæder lokke danskere til den spanske solkyst.

Nykredit Mægler, der står bag ejendomsmæglerkæderne Nybolig og Estate, åbner i april forretning på Costa del Sol i samarbejde med firmaet Jackie Phillip og Co. Real Estate, som Jacob Risgaard og advokat Jackie Phillip står bag.

Målet er at sælge 100 ejendomme på den spanske middelhavskyst og Mallorca allerede i år.

- Det er første gang i dansk sammenhæng, at der udrulles et så omfattende og bredt koncept for bolighandel i udlandet, og det er samtidig vores forventning, at det kan blive en god investering for vores kunder, siger Henning Forsberg Jensen, direktør i Nykredit Mægler, i en pressemeddelelse.

Noget at rive i

I ejerkredsen hos Jackie Phillip & Co. Real Estate er som sagt advokat Jackie Phillip og Jacob Risgaard, der er kendt som medejer af Coolshop og investor i DR-programmet Løvens Hule.

De to forretningsmænd er venner privat, og Jackie Phillip har tidligere hjulpet Jacob Risgaard med køb af en feriebolig i det sydspanske.

Nu har Jacob Risgaard investeret i vennens firma og sat sig på 10 procent af ejerskabet. Og sammen skal de altså – i samarbejde med Nykredit Mægler – i gang med at sælge ejendomme i Spanien.

- Jeg har længe ledt efter en forretning på Solkysten, så jeg har noget at rive i på ferien, siger Jacob Risgaard til Børsen.

Jacob Risgaard.

Fire mæglere ansat

Jackie Phillip har beskæftiget sig med ejendomshandel i Spanien siden 2016. Hidtil med fokus på Marbella, men nu rettes blikket mod hele den spanske solkyst.

Indtil videre har Jackie Phillip og Co. Real Estate fire mæglere ansat i Spanien. I 2015 skal tallet gerne være 20, siger Jackie Phillip til Børsen.

Finansieringen af ejendommene i det sydlige Spanien sker i samarbejde med Nykredit og rådgivningen i samarbejde med Nykredit International, der siden 2003 har ydet lån til boliger i både Spanien og Frankrig med dansk realkredit.

Nykredit International opererer fra kontorer i København, Marbella og Palma de Mallorca.

En holden mand

Jacob Risgaard, som købte feriebolig i Sydspanien i 2017, bor til dagligt i Frederikshavn. Han er medejer af en lang række virksomheder og har i sit private holdingselskab, JR Holdings ApS, en bogført egenkapital på 155 millioner kroner.

Formuen tog et gevaldigt hop, da Risgaard for et år siden afhændede en del af sine aktier i koncernen bag Coolshop til Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen.

Størstedelen af gevinsten har Jacob Risgaard investeret i aktier, fortalte han tidligere i år til Nordjyske.