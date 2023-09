Jacob Risgaard trak sig - nu er firmaet gået konkurs

Hun havde heldet med sig i Løvens Hule og fik en investering fra den nordjyske serieiværksætter Jacob Risgaard.

Men lykken varede kort for virksomheden Minifabrikken, der har specialiseret sig i laserskåret træ og interiør, og som nu er gået konkurs efter et nyligt salgsforsøg.

Det skriver Detailwatch.

Virksomheden, der sikrede sig en investering fra Jacob Risgaard i 2022-sæsonen af DR’s Løvens Hule, blev stiftet i 2016 af Winnie Løkkegaard, som efter et stressforløb måtte drosle ned for aktiviteterne i starten af i år.

Her lukkede hun den fysiske butik i Ribe, og for en uge siden forsøgte hun på de sociale medier Facebook og LinkedIn at finde en køber af de tilbageværende aktiviteter.

“Skal Minifabrikken være din?” lød overskriften på opslaget, hvor det fremgik, at en eventuel køber ville overtage en webshop med B2C- og B2B-platform, der “venter på at indtage udlandet”, omkring 50.000 følgere på de sociale medier og et varemærkebeskyttet brand “med populære designs, som allerede er kendt fra TV og de sociale medier.”

Investeringen

Nu beretter Detailwatch imidlertid, at selskabet, der for nyligt skiftede navn til Datoselskabet af 29. august 2023, fredag 1. september er begæret konkurs ved Skifteretten i Esbjerg.

Det var Jacob Risgaard og Coolshop-koncernens forretningspartner i bySommer, Jesper Sommer, der i forbindelse med investeringen blev direkte involveret i Minifabrikken.

200.000 kroner for 20 procent af virksomheden pungede Risgaard ud med.

- Jeg ser Minifabrikken gå en lys fremtid i møde, fordi produkterne rammer ned i nogle meget aktuelle tendenser inden for indretning af hjem og erhverv. Og så har Winnie Løkkegaard Kristensen så mange andre produkter på tegnebrættet, at det næsten kun kan blive en succes, udtalte Jacob Risgaard i forbindelse med investeringen.

I januar i år trak han sig imidlertid fra ejerkredsen. Siden har Winnie Løkkegaard ejet selskabet alene.