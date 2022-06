Jan Larsen fra Aalborg Håndbold: - Vi er ikke for fine til at stjæle de andres gode idéer

AALBORG:Aalborg Håndbold er lige røget ud af årets Champions League, da Jan Larsen sætter sig ned for at blive interviewet til Vigeur, Nordjyskes nye erhvervsmedie.

Efter et syvmålsnederlag i Veszpréms heksekedel var en smal sejr i returopgøret ikke nok til at sikre en semifinaleplads i håndboldens mest prestigefyldte turnering.

Alligevel er Jan Larsen i godt humør dagen derpå.

- Vi kan godt finde alle mulige røvsyge undskyldninger for, hvorfor det ikke lykkedes i år – men der er ikke andet at sige, end at de andre var bedre end os. Og så må vi skynde os at blive bedre.

Det er den mentalitet og rendyrkede vinderkultur, som har været med til at bære Aalborg Håndbold frem til fire danske mesterskaber de seneste fem år. Og måske et femte senere på måneden.

Men hvad er det ellers, som adskiller Aalborg Håndbold fra de klubber, der ikke konsekvent spiller med om pokalerne?

Klik her for at læse artiklen gratis på Vigeur.

I artiklen kan du også læse om Vigeurs næste event, hvor du på scenen kan opleve Jan Larsen sammen med Lego-chef Jesper Toubøl.