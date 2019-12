Jernbanetrafikken til Aalborg Havn vokser

AALBORG:DB Cargo Scandinavia opjusterer antallet af afgange fra det nordjyske med endnu en ugentlig forbindelse til og fra Aalborg Havn allerede fra 1. januar 2020, og forventningen er, at antallet af ugentlige forbindelser stiger yderligere inden 2021. Det oplyser Aalborg Havn i en pressemeddelelse.

Brugen af enkeltvogne på Aalborg havn forventes i 2019 at nå en samlet vækst på 75 procent sammenlignet med 2018, og antallet af afgange øges for at kunne følge med efterspørgslen.

Allerede fra starten af næste år vil antallet af ugentlige afgange gå fra to til tre, og ifølge commercial manager hos Aalborg Havn Logistik, Rasmus Munk Kolind, skyldes den udvikling, at der er flere virksomheder, som har fået øjnene op for jernbanens mange muligheder:

- Virksomhederne i det nordjyske er begyndt at se jernbanen som et seriøst alternativ til landevejstransport og i nogle tilfælde endda også søtransport. Det skaber et øget transportbehov, og derfor er det en nødvendighed med flere afgange, så vi kan tilbyde virksomhederne en hurtig, effektiv og mere miljøvenlig transport af gods til og fra Aalborg havn, når de har brug for det. Forhåbentlig går det så godt, at vi kan arbejde hen imod en daglig afgang. Det er vores klare målsætning, siger Rasmus Munk Kolind.

Han oplyser, at man er klar til at investere i yderligere faciliteter, der kan gøre det endnu mere attraktivt for havnens virksomheder at benytte godsbanen.

Senest har Aalborg Havn i forbindelse med planen om at udvide multiterminalen besluttet at opgradere terminalens jernbanespor med rillespor samt et større terminalområde omkring den eksisterende multiterminal, hvilket giver bedre muligheder for at håndtere løst gods.