Jesper Panduro stopper som direktør

AALBORG:Jesper Panduro, der i december solgte Skagerak til Fritz Hansen, har nu selv forladt møbelvirksomheden efter mere end 20 år i front.

- Jeg har været på en helt fantastisk rejse med Skagerak, og den rejse kommer nu til en ende. I dag stopper jeg som direktør i Skagerak, skriver Jesper Panduro i et LinkedIn-opslag.

Nyheden kommer godt fire måneder efter, han i december offentliggjorde salget af den nordjyske møbelvirksomhed, hvor han siden 2005 har kunnet kalde sig ejerleder.

I den forbindelse lød meldingen, at Jesper Panduro ville fortsætte på direktørposten, men nu er virkeligheden altså en anden. Fra begge sider understreger man dog, at det ikke skyldes et mismatch.

- Jesper og hans team er en fornøjelse at lære at kende, og jeg er sikker på, at den gode energi fra begge sider vil fortsætte, også efter at Jesper stopper. Set i lyset af den seneste tid er jeg overbevist om, at Fritz Hansen er klar til at overtage lederskabet af Skagerak, udtaler Josef Kaiser, adm. direktør hos Fritz Hansen, i en pressemeddelelse.

Om Skagerak Skagerak blev grundlagt i 1976 som Trip Trap og begyndte med at sælge trapper. Siden kom gulve, havemøbler og designprodukter til.

Jesper Panduro har været ejer og direktør siden 2005.

Trip Trap blev i 2006 til Skagerak, når det blev solgt udenfor landets grænser, og i 2016 valgte man udelukkende at hedde Skagerak - også i Danmark.

I det senest offentliggjorte regnskab havde Skagerak på to år tidoblet overskuddet til 22,5 millioner kroner og havde en egenkapital på 45,4 millioner kroner.

Skagerak har cirka 50 ansatte, mens Fritz Hansen har cirka 200 ansatte. VIS MERE

Helt naturligt

Ifølge Jesper Panduro er hans afgang et naturligt resultat af en vellykket forening.

- Tilbage i december solgte vi Skagerak til Fritz Hansen, og siden da har der været en tæt integrationsproces mellem selskaberne og de forskellige teams, udtaler han og fortsætter:

- Processen kører i dag så godt, at det nu er helt naturligt, at jeg træder til siden og lader arbejdet fortsætte uden mig. Jeg vil gerne takke alle de fantastiske mennesker, som har været med på rejsen, og sender Fritz Hansen og Skagerak mine varmeste ønsker for fremtiden, udtaler han i pressemeddelelsen.

Jesper Panduro. Foto: Jeppe Carlsen.

Hvad fremtiden byder på for den nu tidligere møbeldirektør, står endnu ikke klart.

- Man siger jo, at når en dør lukker, åbner andre sig, og jeg tager mig noget tid, hvor jeg lader nysgerrigheden råde, hvor der er rum til at drømme endnu mere, og hvor der ikke mindst er tid til der, der betyder mest for mig. Familien og dem omkring mig, lyder det i Jesper Panduros LinkedIn-opslag.