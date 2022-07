Jesper vender hjem: - Jeg brænder sgu for den her by

AARS:Mandag starter Jesper Nielsen i nyt job. Men indkøringen springer han næsten over. Der er nemlig stort set ingen, der kendte arbejdet bedre end han selv. Jobbet er nyt. Men indehaveren en gammel kending. For på forhånd kender han det meste ud og ind.

- Arh, der er nogle nye ting, jeg skal sætte mig ind i. Selv om jeg har fulgt med på afstand, er det alligevel noget andet at være midt i det. Men jeg har da tidligere været formand for handelsstandsforeningen i sammenlagt 12 år, fortæller Jesper Nielsen.

Vokset op med handel

Han står midt på sin nye arbejdsplads, fortovet i hovedgaden Himmerlandsgade. Et lille kast med en boccia-kugle fra sit hjem i nummer 57, og et lidt længere kast hen til de butiksvinduer, han færdedes bag i 53 år.

For det var i 1969 at hans far, Arne Nielsen, åbnede Expert i Aars. Her har han leget, lært og arbejdet inden han overtog butikken for 35 år siden. Og lukkede den i 2020.

Jesper Nielsen er barnefødt og opvokset i Aars, og selv om han et par gange i sin 61-årige tilværelse har søgt græsgange uden for kommunegrænsen, er det lige som om der sidder et elastik i nakken af ham: Jesper Nielsen ender altid i Aars igen.

- Jeg kan ikke komme uden om det: Jeg brænder sgu for den her by. De sidste par år har jeg rejst rundt i landet og set, hvordan man gør andre steder. Vi har altså et særligt godt sammenhold mellem butikkerne her. Der er noget godt at bygge handelslivet på, fortæller han.

Jesper Nielsen Født 1960. Vokset op med handel og elektronik efter at hans far, Arne Nielsen, i 1969 åbnede radioforretning i Aars. Udlært hos Expert i Hobro. Indehaver af Expert i Aars fra 1987 til 2020. Head of Stores hos Labtech 2020 til 2022. Handelschef i Aars Handelsstandsforening fra 1. august 2022. Formand for Aars Handelsstandsforening i to perioder på henholdsvis otte og fire år. Dertil bestyrelsesmedlem i en del flere år. I en årrække formand for Himmerland Erhvervs- og Grunduddannelser (HEG), før Erhvervsskolerne i Aars. Gift, har to voksne sønner. En i Skals og en i Australien. VIS MERE

Til 19 butikker

Han kan stadig ikke helt lade være med at kigge gennem vinduet, når han går forbi Matas. Men han er fuldt afklaret med, at det kapitel er overstået. De sidste år i butikken var hårde, ligesom tv- og radiobranchen er blevet.

Jesper Nielsen havde tænkt sig at slappe af, inden han fandt det rigtige job at gå videre med. Men han nåede kun at være ledig en uge, så blev han rejsende "Head of Stores" hos elektronikkæden Labtech og dens 19 butikker fordelt over hele landet.

- Jeg lavede alt muligt og kom virkelig rundt. Det var sjovt og spændende at se, hvordan man gjorde i handelslivet andre steder. Og jeg kunne se, at vi som by er godt med, siger Jesper Nielsen.

Bare det, at specialbutikkerne har samme åbningstider, som de har i Aars, kan man ikke tage for givet:

- Jeg var et sted, hvor jeg kunne se, at nogle lukkede halv seks, andre klokken seks om aftenen. Jeg spurgte om ikke de kunne samordne det, så kunderne let vidste, hvornår der var åbent. De havde talt om det i 40 år, og var endnu ikke blevet enige, fik jeg at vide, smiler den kommende handelschef.

De fornyede kræfter i borgerforeningen, der blandt andet har fået en rund bro op i Aars anlæg i år, er noget af det, der giver Jesper Nielsen tro på en god fremtid for Aars. Foto: Kim Dahl Hansen

Mere samarbejde

Blandingen af butikker i Aars synes han er et fint mix af kæder og unikke specialbutikker. Når han skal tænke fremtid, er det især ordet samarbejde, der dukker frem:

- Vores store udfordring er jo ubetinget internettet, der har åbent 24 timer i døgnet. Jeg håber at kunne styrke samarbejdet mellem Vesthimmerlands byer, så vi kan stå stærkere samlet. Det er nogle tanker, jeg ved der er i gang i forvejen, nævner han.

For eksempel har Farsø og Aars hvert sit gavekort, der gælder byens butikker. Måske skulle man lave et kort, der gælder alle kommunens butikker?

Jesper Nielsen ser lyst på fremtiden. Blot skal man ikke tro at den bliver god for by og butiksliv uden at de lokale gør noget for det.

- Aars har altid haft stor gavn af ildsjæle. Nu kan jeg se, at der er ved at komme en række yngre og nye til. Se bare på komitéen bag Kimbrerfesten. Unge kræfter med masser af idéer. Min opgave bliver at hjælpe idéerne til at blive til noget, med den erfaring og de mange kontakter jeg har. Det bliver godt, lover handelschefen.