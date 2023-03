Jesper ville etablere solcellepark - nu vil 22 andre landmænd være med

FJERRITSLEV:En række landmænd krydser fingre for, at Jammerbugt Kommune vil se positivt på en ansøgning om at etablere en solcellepark sydvest for Fjerritslev.

Parken dækker et område, som arealmæssigt svarer til cirka 300 fodboldbaner.

Den planlagte solcellepark ligger på et areal sydvest for Fjerritslev. Foto: Martél Andersen

Jesper Kornum var foregangsmand på projektet, han startede med at ansøge Jammerbugt Kommune om at få tilladelse til at opsætte solceller på et 80 hektar stort areal.

Han fik imidlertid besked på at arealet var for lille i forhold til de forudsætninger, kommunen har fastlagt for fremtidige energiparker.

- Vi har efterfølgende udvidet projektet til at omfatte 360 hektar og i alt 23 lodsejere, så nu er det sådan set kun politikerne, der skal sige, hvorvidt vi kan arbejde videre med projektet, siger Jesper Kornum, der sammen med en anden lodsejer, Henrik Lyngø Pallesen, har indsendt en ansøgning til kommunen.

- Vi mener selv, at projektet ligger lige til højrebenet. Der er tale om et lokalt forankret projekt, og vi har allerede tilsagn fra alle 23 lodsejere, så det er ikke noget med, at vi skal ud og vride armene rundt på nogle lodsejere for at sikre jord til opstilling af solcellerne, siger han.

Henrik Lyngø Pallesen og Jesper Kornum håber, at kommunen vil se med venlige øjne på projektansøgningen. Foto: Martél Andersen

Mulighed for lokale investorer

Projektet giver mulighed for, at beboere i nærområdet at købe anparter og samlet opnå 25 procent af ejerskabet i solcelleparken.

- Vi ønsker at give lokale mulighed for at købe anparter og dermed få del i den gevinst, der vil komme. Det bliver anparter til 5000 kroner af stykket, så et køb ikke kun er forbeholdt borgere med en stor formue, siger Jesper Kornum og tilføjer, at anparter i projektet er forbeholdt borgere i Fjerritslev-området og Jammerbugt Kommune.

Udover at lokale borgere kan investere i parken, bliver der etableret en fond, som støtter lokale foreninger beliggende i Fjerritslev Sogn.

- Fonden skal administreres af frivillige ildsjæle i en bestyrelse. Med det foreliggende projekt er forventningen, at der årligt kan blive uddelt 500.000 kroner til foreningslivet og kulturlivet i den tidligere Fjerritslev Kommune, siger Jesper Kornum.

I alt 360 hektar sydvest for Fjerritslev er der afsat til projektet. Foto: Martél Andersen

Denne fond ligger udover den lovpligtige indbetaling. Projektudvikleren skal nemlig indbetale et beløb til kommunen i forhold til anlæggets størrelse.

- I dette tilfælde er der tale om 12-15 millioner kroner, og disse penge kan kommunen sende videre til initiativer og foreninger i lokalsamfundet, siger han.

Ifølge projektbeskrivelsen vil der blive tale om to-tre faste arbejdspladser, når solcelleparken er etableret.

Af beskrivelsen fremgår det ligeledes, at der ved indgangen til Fjerritslev udlægges et 19 hektar stort område til rekreative formål.

Jesper Kornum mener endvidere, at det taler til projektets fordel, at Fjerritslev Fjernvarme har fået option på at købe jord.

- Det giver Fjerritslev Fjernvarme mulighed for at komme i gang med den ønskede grønne omstilling, som værket har arbejdet med i flere år, siger Jesper Kornum.

- Vi håber alle, at politikerne kan se perspektiverne i det her og vælger at give grønt lys til projektet.

Projektet ikke med i første runde

Jammerbugt Kommune har i øjeblikket en proces med udpegning af interesseområder for solceller og biogasanlæg i gang og har pt. udpeget tre områder. Det er dog ikke ensbetydende med, at politikerne har udelukket andre projekter, fastslår formanden for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V).

- Vi ser positivt på, at der er nogle, som ønsker at investere i den grønne omstilling, men i første omgang har vi peget på tre interesseområder blandt alle de indkomne ansøgninger. Samtidig har vi sendt et signal om, at vi ikke udelukker, at de øvrige projekter kan komme i spil, siger han.

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til udpegning af interesseområder i slutningen af april.