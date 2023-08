Jimmy Nielsen er dømt og forsvundet: Skylder millioner

Her lukker og slukker butikkerne: - Til sidst er der nok kun pizzeriaer og alternative behandlere tilbage Nordjysk landsby med godt 1000 indbyggere kaster ikke håndklædet i ringen, selv om en af byens sidste specialbutikker snart trækker stikket - der er mere end blot et halmstrå at klynge sig til, mener byens tidligere uddeler