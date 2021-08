Jobfesten skygger for et alvorligt problem

Midt under en af de største sundhedskriser i nyere historie er der sket noget bemærkelsesværdigt på arbejdsmarkedet. Også i Nordjylland.

Beskæftigelsen er steget med nærmest foruroligende fart, og i nogle brancher har der været direkte mangel på arbejdskraft – med tydelige konsekvenser til følge. For eksempel da Strandingskroen i Blokhus måtte lukke midt i højsæsonen, fordi det var umuligt at skaffe hænder.

Eller da flere restauranter i Aalborg måtte reducere åbningstiderne.

At flere kommer i arbejde, er naturligvis positivt. Det gør samfundskagen større og nedbringer udgifterne til offentlig forsørgelse. Og så er det ikke mindst godt for den enkelte. I Nordjylland er ledigheden ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik nede på 4,3 procent – lavere end før coronanedlukningen.

Men midt i skåltaler og glædesrus over et arbejdsmarked i tilsyneladende topform – stik modsat af hvad man måtte forvente under en coronapandemi – er det vigtigt at tage de nuancerede briller på. For er jobfesten virkelig så god, som nogen vil gøre den til?

Fremgangen i beskæftigelsen er fordelt på ganske få brancher. Mest af alt en i forvejen overophedet byggebranche og en i forvejen voluminøs offentlig sektor. Det er særligt her, at antallet af lønmodtagere er skudt i vejret – godt hjulpet på vej af de mange podere, som forhåbentligt snart er overflødiggjort.

I en stor del af det private arbejdsmarked er jobtempoet langt mere roligt eller direkte i bakgear. Det giver anledning til bekymring. Brancher, som er langsommere til at komme sig, kan få svært ved at lokke deres folk tilbage, især hvis de har arbejdet til en højere løn i en vækstbranche i mellemtiden.

Og er det egentligt nogen holdbar succes, som beskæftigelsesministeren gerne vil gøre det til, at forøge den offentlige sektor og sætte endnu mere fart i en glohed byggesektor? Næppe.

I Nordjylland har vi desuden et andet problem, som for alvor bør påkalde sig opmærksomhed. For midt under opsvinget på jobmarkedet står 15 procent af de unge (16 til 29 år) fortsat uden for arbejdsmarkedet. Det tal har stort set ikke flyttet sig det seneste årti.

Her taler vi om unge mennesker, der hverken har job, er registreret som ledige eller er under uddannelse. Unge mennesker helt uden for kategori. Her må og skal der være et uforløst potentiale. Her er der nødt til at blive gjort en ekstra indsats.

Hvordan man tilknytter flere unge nordjyder til arbejdsmarkedet, er der helt sikkert mange bud på. Sikkert er det, at opgaven ikke kan løftes af nogen alene. Den er både politikernes, uddannelsessystemets og virksomhedernes ansvar i fællesskab.

Og Nordjylland må gerne gå forrest.