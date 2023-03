Johnnys elselskab beholdt 11.000 kroner: Nu sættes smart fidus under lup

NORDJYLLAND:Nordjyske Johnny Christensen havde 11.000 kroner til gode hos sit tidligere elselskab.

Det vidste han bare ikke.

Hans tidligere elselskab fortalte ham aldrig, at han havde betalt flere tusinde kroner for meget til dem i acontobeløb.

Forleden kunne Nordjyske fortælle, hvordan elselskabet b.energy på få år har scoret et stort millionbeløb, som reelt tilhører deres tidligere kunder.

Det er sket med en forretningsmodel, der ifølge Forbrugerrådet Tænk ikke kun er kreativ. Den er også ulovlig.

Og noget kunne tyde på, at b.energy ikke er de eneste, der benytter sig af den.

Forsyningstilsynet sætter nu gang i en større undersøgelse af b.energy og otte andre danske elselskaber.

Den skal vise, om de ni selskaber overholder loven, når det kommer til slutafregning og tilbagebetaling af deres kunders tilgodehavender.

To af de ni selskaber, der nu sættes under lup, har den nordjyske rigmand Magnus Kjøller som medejer.

Det drejer sig om selskaberne Velkommen A/S og Nettopower ApS.

Johnny Christensen fra Sønderholm fik sine penge kort tid efter, at Nordjyske bragte den første artikel i januar i år. Men det tog et halvt år at få b.energy til at sende en slutopgørelse. Foto: Martél Andersen

Beholder kundernes penge

Nordjyske kunne tilbage i januar dokumentere, at selskabet b.energy på få år har scoret 40 millioner kroner, der reelt tilhører dets tidligere kunder.

Det er sket ved at undlade at gøre kunderne opmærksom på, at de har penge til gode, når de har skiftet fra b.energy til et andet elselskab.

Nordjyske har talt med flere af selskabets tidligere kunder, der måtte rykke igen og igen for at få en slutopgørelse.

Når den langt om længe kom, fik de sig en overraskelse: De havde penge til gode.

Det drejer sig om alt fra nogle få hundrede kroner til flere tusinde, som i Johnny Christensens tilfælde.

Har scoret 132 millioner

Samme smarte metode har indbragt elselskabet Modstrøm Danmark A/S næsten 132 millioner kroner, der reelt tilhører deres tidligere kunder. Det har Jyllands-Posten afdækket gennem flere artikler.

Forsyningstilsynet åbnede - på baggrund af Jyllands-Postens artikler - en sag mod Modstrøm. Den pågår fortsat.

B.energy afviste tilbage i januar, da Nordjyske første gang skrev om sagen, at de beholder kundernes penge.

- I forhold til slutopgørelser følger vores praksis gældende regler, hvor kunderne har et retskrav på en slutopgørelse inden for seks uger, og at et eventuelt resttilgodehavende/gæld overføres til kundens saldo hos b.energy.

- Af vores kommunikation til kunden, information på vores hjemmeside og på vores slutopgørelser fremgår, at kunden skal være opmærksom på at henvende sig til os med henblik på udbetaling, skrev selskabet dengang i et mailsvar.

Johnny Christensen håber, at hans historie kan advare andre. - I de her tider hvor strømmen har været så dyr, er der nok mange af dem, der har skiftet elselskab, som bare glæder sig over, at de ikke har fået en ekstraregning fra deres tidligere selskab, siger han. Foto: Martél Andersen

Kort efter artiklen i Nordjyske fik Johnny Christensen fra Sønderholm udbetalt de 11.000 kroner, som b.energy skyldte ham.

Ifølge loven har danske elkunder krav på at få en slutopgørelse, senest seks uger efter de har skiftet leverandør. De har også ret til at få udbetalt deres tilgodehavender uden at skulle anmode om det.

De ni elselskaber, der nu sættes under lup, er:

Andel Energi A/S

b. energy A/S (tidl. Blue Energy A/S)

Edison EL ApS (tidl. Den Glade Eltavle ApS)

Nettopower ApS

OK A.m.b.a.

Power4U ApS

Strømtid ApS

Velkommen A/S

Vindstød A/S