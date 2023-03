Jonna og Bente flytter i større lokaler: - Vi tror på vores nye, flotte gågade

HJØRRING:- Vi tror på fremtiden, og vi synes, at vi har fået en flot gågade. Og vi skal have noget mere plads til vores nye butik i butikken.

Det fortæller Bente Schmidt fra Deres Collection i Strømgade i Hjørring om årsagen til, at butikken lige om lidt flytter i nye og 70 kvadratmeter større lokaler - i samme gade.

Hun lægger ikke skjul på, at det seneste år har været en udfordring:

- Det har været et forfærdeligt år med krig, krise og opgravning af Strømgade. Men nu ser vi fremad. Der er kommet mere ro på folks økonomi, de ved, hvad de har og ikke har, forklarer hun.

Det er dog kun nogle få meter, butikken flytter. Det er nemlig i lokalerne lige overfor, der om kort tid kommer til at stå Deres Collection på facaden.

Bente Schmidt ved forretningen, hvor der snart kommer til at stå Deres Collection på facaden. Foto: Lise Lassen

Håndværkerne er i gang, men endnu tør Bente ikke helt spå om, hvornår det bliver.

- Men det bliver snart, smiler hun.

Butik i butikken

Når Deres Collection rykker over gaden, bliver der lavet en slags butik i butikken med det danske mærke Marta Du Chateau.

- Det bliver et helt univers. Marta stormer frem, og de gør det rigtig godt. De får inspiration fra Frankrig og Italien, og det er god kvalitet til en god pris, lover Bente, der forsikrer, at man også tager alle de andre tøjmærker med i den nye butik.

Bente Schmidt viser her en tunika fra Marta Du Chateau. Foto: Lise Lassen

- Marta Du Chateau kommer med nye kollektioner hele tiden. De er rigtig gode til at se, hvad der sker ude i verden, hvad der rør sig, fortæller Bente.

Elsker at vejlede

Af andre mærker forhandler Deres Collection stadig f.eks. Masai, Fransa, Laurie og Mansted. Og til sommer kommer der to nye mærker: Culture og Cream, der begge er danske mærker.

- Vi er ikke en kædebutik, så vi kan tage nye mærker ind, når vi har lyst til det, siger Bente.

Deres Collection sælger dametøj til kvinder i alle aldre. Butikken ejes af Peer Buch, der har forretninger flere andre steder i det nordjyske.

- Vi er en specialbutik, og vi elsker at vejlede kunderne, så de bliver glade og tilfredse, siger Bente.

Deres Collection åbnede i Strømgade for otte og et halvt år siden, og både Bente Schmidt og Jonna Læsø har været med helt fra starten. Nu glæder de sig til at få mere albuerum på den anden side af gaden.

- Man kan følge processen på Facebook, afslører Bente.