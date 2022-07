Jordbæravler og 3F i åben krig om ”grotesk lav” løn

NORDJYLLAND:En af landets største jordbærproducenter med boder over hele Nordjylland er havnet i åben konflikt med fagforeningen 3F.

3F mener, at jordbærplukkerne hos familieejede Føltved arbejder under alt for ringe vilkår og får en løn, som slet ikke står mål med det arbejde, de laver.

Derfor har 3F Aalborg forsøgt at få Vitokan Danmark, der leverer arbejdskraft og deler adresse med Føltved, til at tegne en overenskomst for medarbejderne. Men uden held.

Nu er der indledt en konflikt mod selskabet, skriver Fagbladet 3F.

Imens afviser Føltved, der er ejet af Peter Harlunn Jakobsen og hans familie, alle beskyldninger om underbetaling og dårlige arbejdsvilkår.

I et opslag på Facebook skriver Føltved, at der er tale om en smædekampagne fra 3F.

- Jordbær plukkes og betales per kasse. Hvis man gider lytte til instruktionerne og er fokuseret på sit arbejde, så kan man komme op og holde en timeløn på ca. 200,- kroner per time på de gode dage, og man bør aldrig falde til under 90,- kroner per time på de dårlige dage, skriver Føltved i opslaget.

Påvirkede og uimodtagelige

Ifølge Vitokan Danmarks hjemmeside udløser arbejdet med at plukke en kasse med 5,2 kilo jordbær en akkordløn på 45 kroner. Det er ifølge 3F ”grotesk lavt.”

- Lønsedlerne fra firmaet bekræfter vores mistanke om, at der foregår grotesk løndumping over for plukkerne. Arbejdsgiverens moral må være meget lav, når man lokker udlændinge til Danmark og så behandler dem på den her måde, siger Kasper Johansen, formand for Den Grønne Gruppe hos 3F Aalborg, til Fagbladet 3F.

Ifølge Føltved er der tale om, at en flok sydeuropæiske medarbejdere, som man tog afsked med i løbet af juni, har tjent meget få penge. Det er der imidlertid en god forklaring på, ifølge jordbæravleren.

Medarbejderne mødte nemlig op og var både påvirket af hash, uimodtagelige over for undervisning i korrekt plukketeknik, uoplagte og ufokuserede og holdt mange og lange pauser, lyder det.

- Der har altså siddet mennesker på de samme dage og i de samme marker som dem her og tjent 3-4 gange så meget per time, skriver Føltved i sit Facebook-opslag.

Som modsvar har Føltved delt en lønseddel for en af sine top 10-plukkere, Irina, der har tjent 34.000 kroner brutto på en måned.

Mange penge for husleje

Føltved er en af landets største jordbæravlere og leverer varer til omkring 60 supermarkeder i Nordjylland, heriblandt en række Coop-butikker, og 20 af firmaets egne boder.

Selskabet bag, Føltved ApS, tjente sidste år 600.000 kroner efter skat. Året før var overskuddet det samme.

Otte sæsonarbejdere hos Føltved har udleveret deres lønsedler til Fagbladet 3F. Sedlerne viser, at de otte plukkere tilsammen står til at få udbetalt 14.875 kroner i løn for deres arbejde.

Men de bliver trukket i alt 14.365 kroner af deres løn som betaling til Vitokan Danmark for husleje. Plukkerne bor i mandskabsvogne, der er lejet af det nordjyske selskab Godik.

- Det er fine sanitære vogne i ny eller næsten ny stand. Men det koster altså mange penge at leje midlertidig beboelse samt at få det stillet op og pakket sammen. Desuden er vi bundet mellem 1,5 og 2,5 måned på det udstyr, vi lejer. Så selvom det ganske rigtigt er mange penge for husleje, så dækker huslejen ikke engang vores omkostninger fuldt ud, lyder det fra Føltved.

En "smædekampagne"

Ifølge ansættelseskontrakter fra Vitokan Danmark, som Fagbladet 3F har set, kan firmaet sætte plukkernes akkordløn 20 procent ned, hvis medarbejderen ikke bliver i jobbet indtil en aftalt dato i sæsonen.

Eller hvis firmaet opsiger kontrakten med medarbejderen på grund af samarbejdsproblemer eller problemer med kvaliteten af plukningen.

Det er der ifølge Føltved intet odiøst i.

- De bestemmer altså selv, om de ønsker at være til den 10. juli eller 20. august, men der er den funktion i kontrakten, fordi vi er nødt til at kunne regne med at have det mandskab, vi har brug for, skriver jordbærproducenten på Facebook.

Her lyder det også, at hele sagen bunder i en smædekampagne fra 3F’s side.

- Vi er ikke i tvivl om, at vores åbenlyse foragt for 3F har ansporet denne konflikt, og at der derfor nu skrives disse stærkt manipulerende historier om os. Formålet er at udskamme os, og gøre os bange, så vi til sidst ”falder til patten” og retter ind, skriver Føltved på Facebook.