Julefred på vej i grisekrig

THISTED:80 millioner kroner ind på kontoen før jul er slagterikoncernen Ticans kontante forsøg på at få julefreden til at sænke sig over et økonomisk slagsmål med slagteriets leverandører, som har stået på i et år - og som indtil videre betyder, at parterne mødes i en voldgiftssag i midten af januar.

Tyskejede Tican er Danmarks næststørste slagterikoncern og slagter årligt små fire millioner svin i Thisted og Brørup i Sydjylland.

I december i fjor gav Tican sine leverandører en økonomisk lussing, da koncernen - stik imod mange års praksis - ikke matchede den pris, landets største slagterikoncern Danish Crown efterbetalte sine mange leverandører. I stedet lagde Tican sig 25 øre under Danish Crowns efterbetaling per kilo.

Det kostede Tican-leverandørerne ca. 100 millioner kroner og gjorde dem så vrede, at flere store svineproducenter besluttede at skifte til Danish Crown, mens flere fortsat overvejer at følge efter.

Dette handler konflikten om Den tyske slagterikoncern, Tönnies, der ejer Tican, slagter fire millioner grise om året i Danmark. 1,5 millioner af dem leveres fra svineproducenter, organiseret hos Dangris.

Landmændene bliver løbende afregnet for de grise, de leverer til Tican.

Én gang om året modtager de en ekstra betaling i form af den såkaldte afregningspris, der betales bagud per kilo svinekød, der er leveret det forgangne år.

Tican har i årevis matchet Danish Crowns afregningspris. Det gjorde de ikke i 2021. Her satte de afregningsprisen 25 øre lavere

En slagtegris vejer cirka 90 kilo. Den lavere afregning betyder dermed et tab på cirka 23 kroner per gris for Ticans leverandører. For et stort landbrug med 45.000 svin kan dette omregnes til et tab på cirka en million kroner (90 * 0,25 * 45.000). VIS MERE

20 øre per kilo

Afgørende for deres beslutning kan blive udfaldet af den voldgiftssag, som leverandørselskabet Dangris a.m.b.a. har anlagt mod Tican. Selskabet organiserer 150 svineproducenter, som leverer hovedparten af de små to millioner svin, der årligt slagtes i Thisted.

Samlet leverer producenterne i Dangris a.m.b.a. ca. 40 procent af de svin, Tican slagter hvert år.

Tican netop har lovet sine leverandører den tidlige julegave, da ca. 250 leverandører torsdag var samlet i Herning til årsmøde og efterfølgende julefrokost. Her meddelte Tican, at koncernen før jul sætter 20 øre per kilo leveret svinekød i 2021 - 80 millioner kroner i alt - ind på leverandørernes konti.

Afmålt modtagelse

Det bliver modtaget med afmålt tilfredshed hos leverandørselskabet Dangris a.m.b.a. i en tid, hvor omkostninger til foder og energi vokser.

- Det er altid rart at få penge på kontoen, og de falder på et tørt sted. Men jeg ved endnu ikke, hvad det betyder for voldgiftssagen. Hvis du føler, du er blevet snydt for 25.000 kr. og får tilbudt 20.000 kr., så skal der da nogle overvejelser til. Det vil vi bruge den kommende tid på, siger Søren Overgaard, formand for Dangris a.m.b.a. Han leverer selv ca. 18.000 svin årligt til Tican.

- Tican er en partner, vi handler med for ca. 30 millioner kroner hver uge, så der er ingen, der synes, at en voldgift er sjov, fastslår Søren Overgaard.

Vil ikke være til grin

Men selv om ingen synes, at en voldgiftssag mellem to samarbejdspartnere er optimal, så lægger Søren Overgaard heller ikke skjul på, at Tican-leverandørerne ikke vil være til grin.

- I Danmark slagter Danish Crown ca. 75 pct. af alle grise. Hvis du som landmand vælger at levere til andre, vil du da have en garanti for, at du mindst får det samme, siger Søren Overgaard.

Han vil med andre ord ikke garantere, at Ticans pludselige beslutning om at udbetale de mange ekstra millioner i restbetaling fra forrige år betyder, at Dangris a.m.b.a. trækker sig fra voldgiftssagen.

Kommunikation ikke god nok

Det er ikke lykkedes Nordjyske at få en kommentar fra Ticans bestyrelsesformand, Steen Sønnichsen. Men til Jyllands-Posten siger han i kølvandet på løftet om udbetalingen af de 80 millioner kroner, at det er et forsøg på at styrke samarbejdet med leverandørerne og gyde olie på det ét år lange slagsmål.

- Vi må erkende, at kommunikationen ikke var god nok, da vi for et år siden offentliggjorde markedstillægget for 2021, siger Steen Sønnichsen til Jyllands-Posten.