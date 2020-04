Just Eat fyrer alle chauffører i Aalborg: Levering overgår til andet firma

Kære medarbejder

Just Eat opsiger dig hermed fra din stilling som Chauffør med 1 måneds varsel, til fratrædelse den. 30. april 2020. Opsigelsen skyldes, at din stilling nedlægges, da vi som virksomhed fremover ikke kommer til at operere med egne chauffører i Aalborg. Du er fortsat ansat i opsigelsespeioden, og skal fortsætte dit arbejde som sædvanligt. Alle effekter, du har fået udleveret, skal i forbindelse med din opsigelse afleveres til nærmeste leder på din sidste arbejdsdag.

Såfremt du har mulighed for at arbejde i Aarhus, eller en af de andre byer vi opererer i, bedes du kontakte din teamleder asap, for at få afklaret om dette kunne være en mulighed. Derudover vil vi gerne hjælpe så mange som muligt videre til et andet chaufførjob, og har derfor fået mulighed for at anbefale jer til at kontakte Ali fra Doorhub, som er en af vores samarbejdspartnere, som kører for os i Aalborg. Det kræver dog, at man har eget køretøj, for at arbejde hos Doorhub.

Vi vil gerne sige stort tak for samarbejdet og håber, at vi kan hjælpe jer alle videre enten i en anden by eller gennem en af vores samarbejdspartnere.

Mvh

Ledelsen i Delivery