Just kåret som Årets Digitale Landmand: - Anerkendelsen giver mig fornyet energi

HJALLERUP:Landmand Jan ”Just” Warrer Olesen modtager prisen som Årets Digitale Landmand.

Prisen uddeles af Agri Nord i samarbejde med Effektivt Landbrug, og den har som mål at understøtte den digitale udvikling i landbruget. Med anerkendelsen følger en check på 25.000 kroner.

Vicedirektør fra Agri Nord, Anders Hummelmose, overrakte det kontante skulderklap til den nordjyske landmand.

Det skriver Agri Nord i en pressemeddelelse.

Landmand Jan ”Just” Warrer Olesen har drevet landbrug i 36 år. Foto: Birgit Eriksen, Agri Nord

Jan ”Just” Warrer Olesen har planteavl og præcisionsjordbrug som sin store interesse og passion. Og han har brugt utallige timer sammen med teknikere og rådgivere på at få præcisionsteknologien til at fungere på sit planteavlsbrug ved Hjallerup.

- Anerkendelsen giver mig fornyet energi til at prøve at formidle de konklusioner, som jeg er nået frem til. Det giver mig ekstra hestekræfter, smiler Jan Warrer Olesen, der har drevet landbruget i 36 år. Han er forhenværende kørelærer og er i øvrigt bedst kendt som Just.

Hverken mere eller mindre

Siden 2010 har Just kørt med RTK-GPS på såtraktoren. I dag graduerer han ved hjælp af avanceret teknologi og satellit-kort tildelingen af både udsæd og gødning på såmaskinen samt svampemidler, gødning og vækstregulering med sprøjten.

Vicedirektør fra Agri Nord, Anders Hummelmose, overrakte det kontante skulderklap til den nordjyske landmand. Foto: Birgit Eriksen, Agri Nord

Det betyder, at marken ved hjælp af biomassekort og Robinhood-metoden får tildelt præcis den mængde korn, gødning og planteværn, den har brug for – hverken mere eller mindre. Og hermed opnår han det bedst mulige resultat både økonomisk og miljømæssigt.

Mange landmænd giver op

Gennem de seneste år har Just arbejdet vedholdende og med et skarpt, analytisk fokus på præcisionsteknologien, og han sparrer og deler gerne sin viden med kollegaer, producenter og andre interesserede.

Lige nu hjælper han en ven og kollega med at få nyt elektronisk grej til at virke og gøre nytte. For bøvl og besvær med ny teknologi er ifølge Just skyld i, at flere landmænd giver op.

- Der er desværre installeret teknologi for mio. af kroner ude hos landmændene – grej som ikke bliver brugt til andet end at køre fra A til B. Når en medarbejder har siddet 20 minutter i marken, og ikke kan få maskinen til at gøre det, han beder den om, giver han altså op. Så gør han det, som han altid har gjort for at nå i mål med arbejdet. Han skal jo også være færdig.

Systemer spiller ikke sammen

Jan Warrer Olesen konstaterer, at mange af de forskellige systemer på markedet ikke spiller sammen.

- Det skyldes, at ISOBUS-systemet ikke er på samme niveau i alle redskaberne, og desuden er der problemer med filformaterne. Det er vigtigt, at redskab og traktorudstyr er opdateret.

- Vi har 11 traktormærker i Europa og over 3000 forskellige leverandører af digitalt udstyr. Når man skal koble traktorer og redskaber sammen, virker det nogle gange på under fem minutter. Men jeg har desværre også eksempel på ny teknologi, som stadig ikke virker efter to år.

Teknologi, der ikke snakker sammen med maskinerne, har kostet Just både frustrationer, tid og penge.

- Det har været og er udfordrende. Både for mig og mine leverandører.

- Men når man får det til at virke, kan man få meget lavere miljøbelastning samtidig med, at der er en økonomisk gevinst at hente.

Husk køb af opstartshjælp

Et godt råd til kollegaerne, der skal investere i ny teknologi lyder:

- Lav en analyse af behovet, og køb grejet hos leverandører, som garanterer, at det dækker netop dit behov.

- Og så skal de tilkøbe uddannelse og afsætte tid til at træne, så de lærer at bruge det. Det er ikke en uvæsentlig post. En eller to timers instruktion slår ikke til. Der er måske nærmere behov for 40 timers opstartshjælp. Udfordringen med teknologien er, at det kræver en anden uddannelse, end den man har som landmand.