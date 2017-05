Jyske Bank fyrer efter solidt overskud

Det går fortsat fremad for Jyske Bank, men alligevel siger banken farvel til 50 medarbejdere, viser regnskab.

Jyske Banks resultater bragede frem i årets tre første måneder, hvor markederne artede sig, og selv landbruget ikke var en torn i øjet. Det til trods bliver 50 medarbejdere skåret væk.

- Jyske Bank-koncernen implementerer en ny kundefokuseret organisation.

- Det sker for bedst muligt at tilgodese forskellige kundetypers ønsker og behov og for at opnå den mest enkle og effektive kundebetjening og produktion. Den nye kundeorganisation medfører en tilpasning i antallet af medarbejdere på cirka minus 50, skriver administrerende direktør Anders Dam.

De 50 medarbejdere forlader en bank, der kunne notere sig en stribe plusser i de første tre måneder af 2017.

Indtægterne fra kunderne steg til 2,2 milliarder kroner fra 2,1 milliarder kroner i samme periode sidste år.

Dertil kommer, at banken ikke behøvede at sætte flere penge til side til tab på udlån. Faktisk kunne den tage penge tilbage fra kontoen med hensættelser.

Og for at gøre godt bedre kunne Jyske Bank notere sig, at den havde tjent 349 millioner kroner på aktier.

I første kvartal 2016 var begge disse poster i minus, og derfor blev resultatet for første kvartal langt, langt højere end første kvartal 2016.

Jyske Bank kunne nemlig sætte 976 millioner kroner på bankbogen efter første kvartal mod 384 millioner kroner efter de første tre måneder af 2016.

- Resultatet er især drevet af fortsat fremgang i salget af boliglån, bedring i kreditkvaliteten og en solid indtjening på kapitalmarkedsaktiviteter, skriver Jyske Bank i regnskabet.

Kvartalet er gået så godt, at Jyske Banks ledelse ekstraordinært sender 500 millioner kroner i udbytte til bankens aktionærer.

/ritzau/