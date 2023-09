Kæmpe erstatningssag mod forsvundet rigmand rykker nærmere

Han har i mange år opholdt sig på adresser i udlandet.

Det er der i hvert fald én god grund til.

Herhjemme har Ronnie Vagner Kristiansen siden 2011 været stævnet af Skat i en erstatningssag.

Sagen er nu rykket nærmere, erfarer Nordjyske.

Der er ikke tale om en strid om småpenge - tværtimod.

Skat retter et erstatningskrav på over 150 millioner kroner mod tre mænd me...