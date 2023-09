Kæmpe organisation går ind i kampen: Opfordrer til at stå sammen mod North Flying

Verdens piloter skal stå sammen i konflikten mod North Flying.

Sådan lyder opfordringen fra verdens største pilotorganisation, IFALPA, oven på konflikten mellem det nordjyske flyselskab North Flying og piloternes fagforening, Flyvebranchens Personale Union.

Det skriver Fagbladet Luftfart, fagmediet for Flyvebranchens Personale Union.

- Vi ønsker at sende en klar og tydelig besked til selskabet, det danske samfund og det store fællesskab af piloter i hele verden. Danmark er et foregangsland, når det gælder arbejdsvilkår, og derfor frygter jeg for, hvilke konsekvenser denne situation kan have for piloter i resten af branchen. Derfor skal alle piloter i verden være klar over, hvad der foregår i North Flying, siger Sebastián Currás-Barrios, Senior Officer hos IFALPA ifølge fagbladet.

North Flying og piloterne endte i konflikt, fordi de ikke kunne nå til enighed om en ny overenskomst.

Ni piloter indledte en strejke, der endte med, at North Flying fyrede de strejkende piloter.

IFALPA, der gennem sine medlemsorganisationer repræsenterer mere end 100.000 piloter, kommer i sin bekendtgørelse med fem opfordringer.

Opfordringerne går på involvere sig i konflikten, ikke at indgå wet lease-kontrakter med North Flying, ikke at søge arbejde hos North Flying, at nægte adgang til træningsfaciliteter for North Flying og at forbyde sine medlemmer af tage arbejde hos North Flying.

North Flying forsvarede fyringerne med, at de så sig frigjort fra overenskomsten, fordi der ifølge direktøren ikke var sket nogen tilnærmelser under strejken.

- Det vil sige, at overenskomsten ikke længere er gældende, og vi ikke længere har nogen forpligtelser over for de piloter, sagde direktør Bjarne Jacobsen til Nordjyske.