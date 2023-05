Kæmpeanlæg bygges på havnen - vil skabe hundredvis af job

AALBORG:Et storstilet anlæg med potentiale til at skabe flere hundrede nye arbejdspladser bliver nu en realitet på havnen i Aalborg.

Anlægget, der skal bruges til håndtering af CO2, er ikke kun gode nyheder for miljøet - det er også særdeles gode nyheder for Aalborg.

Havnedirektøren anslår, at projektet vil skabe nogle hundrede arbejdspladser og give Aalborg en fremtrædende plads på verdenskortet, når det handler om at være med til at løse klimakrisen.

270.000 kvadratmeter mere havn

Direktør hos Port of Aalborg, Kristian Thulesen Dahl, er en glad mand, nu hvor sløret er blevet løftet for planer om at etablere Danmarks første storskalaanlæg til håndtering af indfanget CO2.

Det er energivirksomheden Fidelis New Energy, der står bag anlægget, som skal bygges på Østhavnen i Aalborg.

For at gøre plads til anlægget, der bl.a. består af 12 store cylindere til opbevaring og en pumpestation, udvides havneområdet med 270.000 kvm, og der skal etableres en ny kaj.

Dermed er der tale om en væsentlig investering fra Port of Aalborgs side, som Kristian Thulesen Dahl dog ikke vil sætte beløb på.

- Vi kommer til at putte en del penge i det, men hvor meget det præcist kommer til at blive, kan jeg ikke sige, lyder det fra havnedirektøren.

Han understreger samtidig, at der er tale om et projekt med en "masse afledte positive konsekvenser", der både vil gavne klimaet og Nordjylland.

- Det vil placere Aalborg og Nordjylland på kortet i forhold til den nye måde, man skal kunne løse klimakrisen på, siger han.

Mindre snak, mere handling

Anlægget skal efter planen stå færdigt i 2026, hvilket betyder, at det kan spille en reel rolle i forhold til at opnå Danmarks nationale reduceringsmål frem mod 2030.

- Det handler om at komme i gang, så det bliver til noget i stedet for al den snak. Vi er nok det projekt i Danmark, der planlægningsmæssigt er længst fremme, siger Kristian Thulesen Dahl, der regner med, at planerne bliver konkretiseret i løbet af det næste halve år, hvorefter det første spadestik til anlægget kan tages.

Det forventes, at anlægget kan modtage op til fire millioner tons CO2 årligt, hvilket svarer til næsten 10 procent af Danmarks årlige CO2-udledning.

Drivhusgasserne vil blive fragtet til det nordjyske med skibe, men der er også mulighed for, at store lokale virksomheder kan levere CO2 fra deres produktion direkte til anlægget.

Fidelis New Energy og Port of Aalborg forventer, at op mod 200 skibe vil ankomme til Aalborg med importeret CO2 fra udledningskilder i ind- og udland, der efterfølgende kan bruges i ny produktion, omdannes til grønne brændstoffer via P2X-teknologi eller blive lagret i undergrunden.