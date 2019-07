Kæmpeordre til Hadsund-firma - nu skal der hyres folk

HADSUND: Landstrømsproducenten PowerCon A/S med base i Hadsund har netop vundet en ordre på et stort landstrømsanlæg til krydstogtskibene i Bergen Havn.

Anlægget vil kunne levere strøm nok til tre krydstogtskibe ad gangen.

- Det er tre gange så stort som det anlæg, vi leverede til Kristiansand sidste år. Det vides ikke, om det bliver det største i verden, men det er nok tæt på, siger medejer af PowerCon, Peter Castberg Knudsen.

Opgaven har en værdi af 80 millioner norske kroner.

I arbejdstøjet

I øjeblikket arbejder PowerCon på at gøre tre ordrer til landstrøm færdige. Et anlæg til Scanel og Ørskov Yard i Frederikshavn, to anlæg til Drammen i Norge og det seneste skud på stammen landstrømsanlægget i Bergen, som skal stå klar til at levere strøm til krydstogtskibene 1. maj 2020.

Derfor skal Peter Castberg og hans folk i arbejdstøjet.

- Anlægget skal produceres i Hadsund, så hvis du kender nogle gode folk, som for eksempel elektrikere, smede, ingeniører, må du meget gerne sende dem i vores retning, siger Peter Castberg.

PowerCon beskæftiger i øjeblikket 35 mand i Hadsund og yderligere 10 i PowerCon Embedded, der ligger i Aarhus.

Kristiansand som udstilling

Det er det norske selskab Plug AS, som er et fællesejet selskab mellem det norske energiselskab BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) og Bergen Havn, der har valgt PowerCon som leverandør til landstrømsanlægget.

- Vi har valgt den løsning, der er det bedste for Bergen, siger Thor André Berg, daglig leder i Plug i en meddelelse på selskabets hjemmeside.

Plug AS har i forbindelse med udbuddet af landstrømsanlæg været en tur forbi Kristiansand og se det anlæg, som PowerCon leverede der sidste år. Og netop den modulløsning er faldet i Thor André Bergs smag.

- Det skal se fint ud og passe til den stedlige arkitektur, siger han.