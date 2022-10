Kæmpeordre til nordjysk firma: Skal levere 130.000 huer til danske soldater

BRØNDUM:Næste gang du ser en dansk soldat iført en god, varm hue, så er der pæn sandsynlighed for, at Martin Vonsilds lille firma i Brøndum i Vesthimmerland er skyld i, at soldaten kan holde ørerne varme.

Topmark Trading Aps, der holder til i landsbyen lige uden for Løgstør, har nemlig vundet et udbud om levering af ikke færre end 130.000 huer til det danske forsvar.

Ordren har en værdi af i omegnen af 40 mio. kr.

EU-udbud

Firmaet med otte ansatte, der har hjemme i et tidligere autoværksted, har vundet ordren, som var i EU-udbud, efter at være kontaktet af en af de leverandører, der kommer til at levere til den store ordre.

- Det var egentlig firmaet Aclima, der spurgte, om vi kunne strikke et udbud sammen. De ville have os til at lave en samlet pakke, hvor vi også fik nogle andre leverandører med ind over med nogle produkter, som Aclima ikke laver, fortæller Martin Vonsild, som derfor tog kontakt til Spejdersport og Taiga.

Sammen med de tre leverandører satte Topmark udbuddet sammen, som Topmark altså vandt.

Derfor kommer soldater i alle værn i det danske forsvar snart til at gå rundt med felthuer, balaclavaer og hjelmhuer leveret af Aclima, Spejdersport og Taiga.

- Der er nogle helt specifikke krav - f.eks. må skyggen på en hue ikke være mere end fem centimeter, fordi det vil tage udsynet, når du skyder, forklarer Martin Vonsild.

Martin Vonsilds firma Topmark sørger for danske soldater kan holde ørerne varme. Foto: Bo Lehm

I den tunge ende

Martin Vonsild lægger ikke skjul på, at den nye ordre hører til i den tunge ende for firmaet, der som nævnt holder til holder i et tidligere autoværksted, hvor det ikke lige ser ud til, at der inde bag murerne går otte ansatte rundt og er leverandør og rådgiver til f.eks. lufthavne og den skandinaviske politi- og forsvarsindustri.

Topmark Trading leverer teknologisk avancerede produkter inden for en bred vifte af civilt og militært udstyr, der dækker luft, vand, land, politi og lufthavne. F.eks. ammunition.

Men nu sørger firmaet altså også for, at danske soldater kan holde ørerne varme.

Købte firmaet i 2014

Martin Vonsild købte Topmark Trading tilbage i 2014. Dengang holdt det til i Sindal.

Med en fortid på Løgstør Rør, direktør på Jany i Frøstrup og salgsansvarlig hos Scanfiber i Vendsyssel var det tid til at blive selvstændig.

Derfor var han på en messe i Frederikhavn i 2014, hvor kontakten blev skabt til Topmark Trading, der har specialiseret sig i udbud.

Martin Vonsild købte firmaet i 2014. Foto: Bo Lehm

Herefter købte han firmaet - og rykkede det til Løgstør, hvor han bor. Her etablerede han sig på to lokationer i Limfjordsbyen, men det var ikke hensigtsmæssigt, og derfor købte han for nogle år siden det tidligere autoværksted i Brøndum

Kontrakter en stor mundfuld

- Udbud er en stor del af at vinde offentlige kontrakter, men for mange kan det være en stor mundfuld, fordi det er så komplekst og detaljeorienteret, siger Martin Vonsild, der har specialiceret firmaet i at grave sig dybt ned i udbudsmateriale og dermed gjort udfærdigelse af udbud til Topmark Tradings kernekompetence.

Martin Vonsild sammen med Andreas Østertoft foran firmaets domicil. Foto: Bo Lehm

Han kalder selv firmaets rolle for "værdiskabende mellemmand".

Et af de udbud Topmark Trading lige nu er inde over er en special container med flydende ilt til luftvåbenets Hercules-fly.

Derfor har han lige været i New Zealand for at drøfte de sidste detaljer med et firma, som skal levere containeren på havnen i Aalborg til januar.